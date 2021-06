Mini e Vhils juntos na arte urbana

A Mini reforçou esta quarta-feira o seu envolvimento na promoção da arte urbana nacional com uma parceria com o Vhils Studio, o festival Iminente e a Underdogs.

Ao mesmo tempo, a insígnia do grupo BMW revelou no Panorâmico de Monsanto, em Lisboa, os citadinos agora renovados, com mais atributos e especificações.

A parceria de um ano com as três entidades culturais, integrada no projecto internacional Mini Voices, sublinha a ligação da marca à cultura urbana, dando voz às artes nacionais.

A parceria assenta na criação de projectos que contribuam para a melhoria da vida nas cidades, valorizando a tolerância, a igualdade, a solidariedade e a inclusão.

Os próximos passos passam pela criação conjunta de mais projectos, concretizado já em Setembro com o patrocínio da Mini ao Festival Iminente.

O evento irá contar com um cinema drive-in no Panorâmico de Monsanto, onde é realizado o festival, com uma programação a ser desenvolvida com o artista Vhils.

"Estamos muito satisfeitos com a parceria com estas três entidades culturais, reconhecidas a nível nacional e internacional pelo seu talento e inovação", sublinha Pedro Faria, Brand Manager da Mini.





"Podermos partilhar experiências, conhecer outras perspectivas e colaborar em vários projectos permite à marca assumir uma voz activa na celebração da cultura urbana".

"Com esta parceria, damos continuidade ao nosso papel enquanto agentes promotores de cultura", destaca Romain Trevisan, presidente do Vhils Studio, Iminente e Underdogs.

"Pretendemos desenvolver projectos artísticos que possam contribuir de forma definitiva para o enriquecimento dos tecidos artísticos urbanos e para a melhoria da vida nas cidades".

Gama Mini renovada

No Panorâmico de Monsanto, a Mini apresentou também os seus modelos que foram alvo recente de uma renovação estética.





Enquadrado pelas paredes do espaço grafitadas por artistas nacionais e estrangeiros, em destaque esteve o Mini Electric, acompanhado pelos Minis de três e cinco portas, e descapotável, sem esquecer o potente Mini John Cooper Works.

Com uma estética mais afirmativa, o "novo" Mini viu a frente ser revista com um nova grelha hexagonal, que ganhou maior proeminência com a moldura em preto.

Os faróis LED, emoldurados a negro, são também novos, com as luzes diurnas a serem agora uma banda circular.

O pára-choques, que passa a ter a mesma cor da carroçaria, ganhou entradas de ar triangulares verticais onde antes estavam as luzes de presença.

Quando visto de lado, assinala-se a renovação dos contornos dos arcos das rodas e o redesenho dos guardas-lamas com "piscas" LED.





Atrás, o pára-choques também foi remodelado mas de uma forma muito subtil, com a luz de nevoeiro montada ao centro e por cima do escape duplo.

A gama ganhou também novas cores, com o tejadilho em tons diferentes da carroçaria, e novas jantes em liga leve.

No habitáculo, saltam de imediato à vista os revestimentos renovados com novos acabamentos, e a revisão estilística às saídas de ar.

O volante revestido a pele também é novo, podendo ser aquecido como opção, e é acompanhado por um novo painel de instrumentos digital de cinco polegadas nas versões mais equipadas.

O ecrã táctil digital ao centro passa a ser de 8,8 polegadas de série, destacando-se os gráficos mais modernos e as novas funcionalidades do sistema de infoentretenimento.





Sem qualquer alteração estão as motorizações, o que significa que a entrada na gama continua a comportar o bloco de 1.5 litros e três cilindros, com potências de 75, 102 e 136 cv.

O motor de 2.0 litros e quatro cilindros equipa o Cooper S, com 178 cv, e o John Cooper Works, com 231 cv.

A variante eléctrica, equipada com a bateria de 32,6 kWh, mantém os 184 cv de potência e uma autonomia que varia entre 203 e 234 quilómetros.

De série é a caixa manual de seis velocidades para todas as variantes, que nas versões mais potentes pode ser substituída pela transmissão automática Steptronic de sete relações com dupla embraiagem.

Já o John Cooper Works pode ser equipado com uma caixa automática Steptronic com dupla embraiagem de oito velocidades.

Ressalta em todos os Mini a nova suspensão adaptativa para uma melhor eficácia no desempenho mas reforçando o nível de conforto dos ocupantes.

