Mini Countryman S All4: mais estilo sem perder um pingo de emoção

Revelada que está a terceira geração do Mini Countryman na variante eléctrica, assim como o especial John Cooper Works, é agora a vez do dinâmico S All4.

O crossover apresenta-se com um sistema motriz mild hybrid, com o bloco turbo de 2.0 litros a oferecer 204 cv e 320 Nm.

Àqueles números somam-se os 19 cv e 55 Nm dados pelo propulsor eléctrico nas acelerações, para um valor combinado de 218 cv e 360 Nm.

Potência e binário são passados às quatro rodas através de uma caixa automática de sete relações.

Singularidade estética

Sem diferenças de monta face à restante gama, o novo Mini Countryman S All4 destaca-se à frente pelas formas tensas do capô e pela nova grelha octogonal.

Os faróis LED acentuam a singularidade minimalista do crossover, reforçado pelas saliências curtas e o longo tejadilho panorâmico.

O suporte largo e vertical sublinha o seu carácter off-road, com os farolins verticais a darem-lhe um cariz ainda mais desportivo.

À escolha estão jantes em liga leve de 17 a 21 polegadas, mas são as rodas opcionais 950 Rally Spoke de 21 polegadas a darem-lhe um forte carácter.

OLED domina interior

Os 2,69 metros de distância entre eixos fazem adivinhar um ambiente espaçoso no Countryman S All4, com a bagageira a variar dos 450 aos 1.450 litros.

A vida a bordo é realçada por uma nova linguagem estilística assente em formas claras.

Essa ideia está particularmente visível no painel de instrumentos OLED com 240 mm de diâmetro, no tejadilho panorâmico e nos bancos com perfil desportivo.

E, com o novo sistema operativo 9, todas as funções do veículo podem ser operadas intuitivamente através de comandos tácteis ou vocais.

A assistência não foi descurada, passando a contar com o sistema de condução activa em vias rápidas.

O condutor pode tirar as mãos do volante se não ultrapassar os 60 km/hora e desde que esteja pronto a intervir em qualquer momento.

Nas mudanças automáticas de faixa, o assistente identifica as possibilidades que o tráfego permite para levar o veículo à velocidade ideal e executar a manobra.

E, para melhor gozar a natureza fora do alcatrão, o chassis adaptativo opcional pode rebaixar-se ou elevar-se em 15 mm.

