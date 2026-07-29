A Mini está finalmente a levar para terrenos bem pedregosos todos os ensinamentos que recebeu nos mais recentes protótipos que tomaram o Countryman como base.

Mini Countryman assume aventura 'off-road' com tenda na capota

Reconhecido como um Off-Road Edition, mesmo se esta designação não seja oficial, o SUV está em intensos testes de resistência nas Montanhas Rochosas do Colorado, no Estados Unidos.

As imagens agora reveladas são excitantes quanto bastem mas curioso é o anexo no tejadilho que parece comportar uma tenda de campanha com tudo o que é preciso para pernoitar "fora de portas".

"A essência da Mini sempre foi transformar cada viagem numa aventura; esse espírito norteou o projecto desde o início", explica Jean-Philippe Parain, responsável máximo da insígnia britânico-germânica.

Combustão, híbrido ou eléctrico?

Infelizmente, não há quaisquer dados técnicos a acompanhar esta nova variante do Countryman, o que significa que se mantém em segredo se terá um sistema motriz 4x4 puramente a combustão ou a electrões, ou se poderá assumir uma solução híbrida.

A evolução estética que a camuflagem não consegue esconder parece ser mínima face ao SUV original; as diferenças estão na suspensão ligeiramente mais alta, e nas jantes de 18 polegadas com pneus "todo-terreno" General Grabber AT3 na medida 225/55.

A nova linha do Countryman será revelada no Rebelle Rally em que irá participar, uma desafiadora prova off-road exclusivamente feminina que irá acontecer em Outubro nos Estados Unidos.

O tiro de partido é dado no dia 7 em Las Vegas, para depois lançar as concorrentes numa aventura de dez dias por terrenos remotos ao longo de mais de 2.500 quilómetros… e sem qualquer tipo de navegação por GPS!

Texto: P.R.S.

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