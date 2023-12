Mini Cooper SE ganha mais raça eléctrica em modo JCW

O Mini Cooper SE apresenta-se ainda mais expressivo, com a configuração John Cooper Works a dar mais vigor aos seus 218 cv de potência eléctrica.

O historial desportivo da marca é enfatizado no novo logótipo JCW, alinhado com o tradicional esquema cromático em vermelho e preto.

O visual é ainda realçado pelas jantes em liga leve de 18 polegadas com o novo desenho Lap Spoke em dois tons e pelas pinças de travão pintadas a vermelho.

Somam-se ainda de série os difusores distintos à frente e atrás, e o tejadilho e as capas dos retrovisores laterais pintados em Chilli Red contrastante.

Os faróis LED assumem assinaturas luminosas individualizadas, com as faixas horizontais das luzes diurnas a realçarem o desenho minimalista do carro.

Atrás, os gráficos luminosos dos farolins sublinham a largura e o porte robusto da traseira.

Ambiente selecto a bordo

O tom desportivo prossegue a bordo, com os bancos JCW a combinarem pele sintética preta com pespontos vermelhos e detalhes tricotados na parte superior.



O mesmo conceito está presente na malha que cobre os painéis das portas e o tabliê, com o ecrã OLED de 240 mm de diâmetro a dominar o posto de condução.

Nesse visor estão os dados de instrumentação e de infoentretenimento, como a navegação, telefone ou climatização do habitáculo.

Gozo em Go-Kart

A dar poder a este Mini Cooper SE com acabamento JCW está um motor eléctrico a passar 160 kW (218 cv) e 330 Nm ao eixo dianteiro.

A aceleração dos zero aos 100 km/hora faz-se em 6,7 segundos para uma velocidade máxima "trancada" nos 170 km/hora.

O Mini Experience Modes compreende três modos de condução – Core, Green e Go-Kart –, com cores distintas no ecrã multimédia e na luz ambiente.



A bateria de 54,2 kWh, com uma autonomia até 402 quilómetros, é recarregável a 95 kW num posto rápido DC ou até 11 kW em corrente alternada.

A assistência ao condutor com sistemas de última geração, é apoiada por 12 sensores ultra-sónicos e quatro câmaras a dar visão a 360 graus.

Destacam-se, neste campo, o Parking Assistant Plus, que identifica espaços de estacionamento gratuitos, e o Explore para estacionar.

Este modo avançado facilita o estacionamento em espaços apertados através de uma aplicação no telemóvel.

O Mini Cooper SE com acabamento John Cooper Works é proposto no nosso país a partir de 47.460 euros.

