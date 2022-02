Mini Cooper SE é agora uma obra de arte

O "eléctrico" Mini Cooper SE tornou-se uma obra de arte ao ganhar uma colecção de tejadilhos exclusivos para se diferenciar ainda mais na estrada e na cidade.

Ana Humana, Fidel Évora, André da Loba e Tamara Alves foram os quatro artistas nacionais que participaram neste projecto.

A partir das suas expressões artísticas individuais, responderam ao desafio da MINI e, em parceria com a Underdogs, criaram quatro obras únicas.

A edição compreende 25 unidades de cada artista, para serem montados no topo dos Mini Cooper SE.



A reserva pode ser feita via online no portal da marca, por um valor de 750 euros para quem quiser distinguir-se entre os seus pares.

O valor inclui ainda uma risografia igual ao tejadilho, assinada pelo artista, com os lucros destas opções artísticas a serem revertidos em projectos de arte urbana no nosso país.

Este projecto é a mais recente iniciativa a nascer no seio da parceria entre a Mini, o Vhils Studio, Underdogs e Iminente, iniciada no ano passado.

A parceria assenta na criação de projectos em comum, que visam contribuir para a melhoria da vida nas cidades através da arte.

Diversidade, tolerância, igualdade, solidariedade e inclusão são os valores partilhados pelas diferentes entidades, e pela forma como valorizam a arte, a cultura e os ambientes urbanos.

"Na Mini acreditamos que, embora todos diferentes, somos muito mais fortes juntos. Assim, não só abraçamos, como celebramos as diferenças", explica Pedro Faria, director de produto.

"A diversidade de género, idade, cultura, identidade e orientação sexual, e estilos de vida, fazem parte do nosso ADN e é algo que queremos enaltecer, algo a que queremos dar voz".

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?