É só mesmo para fazer crescer água na boca aos fãs da Mini porque este Cooper SE em modo eléctrico é uma edição única… embora pareça estar pronto a subir para a linha de montagem!

Mini Cooper SE já é descapotável... e passeou no Guincho e em Lisboa

E nada melhor do que exibi-lo nas ruas de Alfama, em Lisboa, sem esquecer passagens pela Praça do Rossio Terreiro do Paço e Ponte 25 de Abril, antes de se fazer à marginal do Guincho, em Cascais.

A insígnia anglo-germânica sublinha que se trata do primeiro descapotável 100% electrificado no segmento dos compactos premium, mas não adianta se alguma vez será produzido em larga escala.

O modelo mantém as mesmas cotas do Mini Cooper S com motor a combustão em que se baseia, com 3,86 metros de comprimento por 1,73 de largura e 1,42 de altura.

A distância entre eixos situa-se nos 2,50 metros, e a bagageira continua com os mesmos 160 litros de capacidade.

A estética por fora e por dentro, assim como a mecânica, é partilhada com o Mini eléctrico com capota de três portas, o que significa que o motor debita os mesmos 184 cv e 270 Nm.

Os zero aos 100 km/hora cumprem-se em 7,7 segundos e a bateria, com a mesma capacidade de 32,6 kWh, oferece uma autonomia até aos 230 quilómetros.

Para sentir os cabelos ao vento, a capota eléctrica em fibra têxtil pode abrir-se e fechar-se em menos de 18 segundos até aos 30 km/hora.

Este Mini Cooper SE Convertible único vai ser revelado ao público na oitava edição de Mini Takes the States, que junta centenas de fãs para uma jornada automóvel de nove dias nos Estados Unidos.

A viagem arrancou no sábado em Burlington, no Vermont, e termina este domingo em Greenville-Spartanburg, na Carolina do Sul.

