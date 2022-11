Mini Cooper SE Countryman ALL4: série 'Untamed' reforça espírito desportivo

Há uma nova variante para o Mini Cooper SE Countryman ALL4, com a nova pintura Nanuq White a dar um visual ainda mais distinto ao híbrido plug-in.

A estética desportiva da edição Untamed é sublinhada pelas novas molduras inferiores dos pára-choques e das saias laterais.

O padrão gráfico das quatro faixas laterais inspira-se nas paisagens montanhosas, ideia reforçada nas soleiras das portas, com o logótipo Untamed nos vidros traseiro e laterais a destacar esta série especial.

Dentro do habitáculo, destacam-se os acabamentos decorativos em Frozen Bluestone, com o logótipo Untamed a oferecer um novo efeito no painel de instrumentos quando a noite se instala.

Além do volante desportivo forrado a pele Nappa, neste Mini Cooper SE Countryman ALL4 os faróis LED e os modos de condução ganham recursos alargados, assim como a função Connected Media.

O Mini Driving Assistant é também de série, com funções que melhoram o conforto e a segurança na condução.

Nesta série especial, que chegará ao mercado já neste mês de Novembro, são propostos colunas áudio da Harman Kardon e tejadilho panorâmico como soluções opcionais.

Na parte do sistema motriz, nada foi alterado: mantém-se o mesmo bloco turbo de 1.5 litros de 125 cv, alinhado com um motor eléctrico de 70 kW (90 cv) para uma potência e binário combinados de 220 cv e 385 Nm.

A bateria de 10 kWh de capacidade oferece uma autonomia em modo 100% eléctrico acima dos 50 quilómetros.

