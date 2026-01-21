O espírito go-kart do Mini Cooper é reforçada por mais uma série especial que releva todas as qualidades do desportivo.

Mini Cooper Paul Smith Edition: série especial ao melhor estilo britânico

Baptizada como Paul Smith Edition, a nova linha celebra a individualidade e o optimismo que o estilista britânico dá às suas criações.

Os eléctricos Cooper E e Cooper SE são os primeiros modelos a chegarem à estrada com a nova roupagem, com a postura desportiva a afirmar-se, respectivamente, nos 135 kW (184 cv) e nos 160 kW (218 cv) que debitam.

Cores inspiradas

Tomando como exemplo o Mini Cooper SE, o tom Midnight Black dá-lhe um visual mais clássico, contrastado pelo tejadilho a negro com uma interpretação inédita das características listras do designer em preto fosco e brilhante.

Já o Cooper E apresenta um inédito Inspired White com o tecto em Nottingham Green, realçado por faixas coloridas na borda do lado do condutor.

Se não se ficar satisfeito com aquelas soluções cromáticas, poderá sempre optar-se pela pintura exclusiva Statement Grey em toda a série especial.

A contrastar com as três cores da carroçaria está o verde Nottingham a decorar as capas dos retrovisores laterais, assim como a grelha do radiador e as calotas das rodas, com a inscrição Paul Smith em plano de destaque.

O desportivo ganha uma postura ainda mais afirmativa com as jantes em liga leve Night Flash Spoke Black de 18 polegadas com acabamento em verniz transparente Dark Steel.

Criatividade a bordo

Idêntica em todas as versões é a luz de boas vindas no solo com um amigável Hello, acompanhada da mensagem Cada Dia é um Novo Começo inscrita na soleira da porta.

O mesmo acontece com a decoração do habitáculo, com o tecido dos bancos em Nightshade Blue contrastado pelas superfícies em malha preta com padrões listrados.

Outro elemento criativo está no volante, com as listras características destacadas no volante enquanto o bom humor do estilista é reflectido no desenho à mão do seu coelho nos tapetes do carro.

A série especial Paul Smith Edition já tem as reservas abertas no nosso país, com o Cooper E a arrancar nos 39.330 euros e o Cooper SE nos 41.980 euros antes das devidas personalizações.

As variantes de três e cinco portas com motorizações de combustão interna, sem esquecer a versão descapotável apenas deverão chegar a meio da Primavera.

