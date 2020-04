Milionário tem 20 Rolls-Royce em cores diferentes para combinar com os seus turbantes

A grande maioria das pessoas nunca poderá sequer sonhar com a compra de um Rolls-Royce "novinho em folha", mas essa realidade não se aplica a Reuben Singh, empresário britânico que acaba de comprar… seis!

Singh, CEO da alldayPA e da Isher Capital, encomendou três Rolls-Royce Phantom e três Rolls-Royce Cullinan, sendo que um par é azul, outro é verde e outro é "cor de vinho". Se achou isto extravagante, espere até descobrir o motivo da escolha de cores. Singh queria que estes "Rolls" combinassem com as cores dos seus turbantes!

O preço base do Cullinan no nosso país ronda os 500 mil euros e o do Phantom os 650 mil, pelo que esta "colecção de jóias", como o próprio Singh refere, terá custado qualquer coisa como 3.5 milhões de euros. E se tivermos em conta que a maioria dos automóveis que a marca britânica vende são personalizados, percebemos que a conta final terá sido bem superior a isto!

De acordo com a SBS, este empresário de origem indiana conta agora com 20 Rolls-Royce na sua garagem, entre eles vários Rolls-Royce Dawn descapotáveis, um Phantom Coupé e um Phantom da geração anterior.

Este empresário britânico documentou o processo de recolha dos automóveis na sua conta de Instagram, e se virmos as restantes fotos rapidamente percebemos que a sua colecção de automóveis é ainda mais impressionante. É que Singh conta ainda com um Bugatti Veyron, um Ferrari LaFerrari, um Ferrari F12 Berlinetta, um Porsche 918 Spyder, um Pagani Huayra e um Lamborghini Huracán.