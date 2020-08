Miguel Oliveira fez história e recebeu BMW M4 Coupé com 480 cv

Miguel Oliveira, piloto da KTM Tech3, conquistou a sua primeira vitória no MotoGP, no BMW M Grand Prix of Styria, no traçado Red Bull Ring, na Áustria, e recebeu muito mais do que o habitual troféu no pódio.

O português, que alcançou um feito histórico na modalidade, também levou para casa um novo BMW M4 Coupé, uma oferta da BMW M para celebrar o 900.º GP da história.

Equipado com um bloco de seis cilindros em linha twin turbo, o novo BMW M4 produz 480 cv de potência. Porém, só será lançado em 2021 e ainda nem foi revelado ao mundo sem camuflagem, pelo que Miguel Oliveira terá de esperar mais uns meses até o poder conduzir nas estradas nacionais.

Recorde-se que o piloto luso só garantiu o triunfo na última curva da última volta, altura em que aproveitou um erro dos dois pilotos que seguiam à sua frente, Jack Miller e Pol Espargaró, para selar a vitória.