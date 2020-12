Mick Schumacher sagra-se campeão mundial de Fórmula 2. Agora, venha a F1!

Mick Schumacher conquistou este domingo o título mundial na Fórmula 2. O filho da lenda Michael Schumacher vai competir na Fórmula 1 em 2021 ao serviço da Haas.O piloto alemão, filho do sete vezes campeão de Fórmula 1 Michael Schumacher, largou da terceira posição, mas viria a cometer um erro na primeira volta, ao deixar os pneus do seu Prema bloquear, danificando as borrachas.Acabaria por ter de ir às boxes mudar de pneus, terminando na 18.ª posição, a 28,529 segundos do vencedor desta derradeira corrida, o indiano Jehan Daruvala, da Carlin.No entanto, o décimo lugar do britânico Callum Illot (Uni Virtuosi) permitiu a Schumacher festejar o título.