Michael Jordan também é "rei" nos carros: dos Ferrari à paixão pelos Corvette

"The Last Dance", a série documental que relata a última época de Michael Jordan nos Chicago Bulls e na NBA, chegou na última semana ao Netflix e já é um dos conteúdos mais populares deste serviço de streaming no nosso país.

Esta é, por isso, a desculpa perfeita para recuperarmos os automóveis que fizeram - ou ainda fazem! - parte da vida de Jordan, considerado pela ESPN o melhor atleta do século XX. Na série "The Last Dance" aparece com dois Corvette, mas também se rendeu aos encantos de modelos da Ferrari e da Mercedes, sem esquecer a Porsche e a Aston Martin.

Com uma fortuna avaliada em 2,1 mil milhões de dólares, Jordan já teve na sua posse automóveis tão especiais quanto um Mercedes SLR McLaren 722 Edition, um Ferrari 599 GTB Fiorano, um Ferrari Testarossa e um Porsche 911 Turbo.

Mas uma das grandes paixões automóveis de "MJ" é o Corvette, algo que fica bem patente nos primeiros episódios desta referida série. Em 1984, "Air Jordan" assinou mesmo um contracto com a General Motors (GM), um compromisso que haveria de durar até aos seus últimos dias com os Chicago Bulls. No primeiro treino do último ano com os Bulls, Jordan apareceu ao volante de um Corvette C5 preto, mas pouco depois, deixou-se apanhar a dar um autógrafo através de um vidro de um Corvette vermelho.

Não havia melhor publicidade para a GM do que ter Jordan ao volante de um dos seus automóveis, ainda para mais tratando-se de um dos automóveis mais icónicos de sempre da indústria automóvel do país do "Tio Sam".

Além de ter aparecido junto ao Chevrolet Blazer, durante o lançamento deste modelo, nos anos 80, Jordan teve ainda um "romance" com outro modelo da GM, o Cadillac XLR. E esta compra foi tão importante para a marca que foi o próprio presidente da Cadillac a entregar o XLR ao jogador, afinal não é todos os dias que se tem um jogador do calibre de Jordan a querer andar com um automóvel da "nossa" marca.

Nota: Percorra a galeria de imagens acima para ver alguns dos automóveis que fizeram parte da vida de Jordan.