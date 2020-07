Michael Fassbender é uma das estrelas que vai passar pelo Autódromo Internacional do Algarve na European Le Mans Series.





Actor Michael Fassbender vem a Portimão em Novembro



O encontro com os fãs portugueses está marcado para 1 de Novembro, na prova que fecha a época do Europeu de Resistência.





A estrela da saga 'X-Men' irá sentar-se ao volante de um Porsche 911 RSR de 2017 da Proton Competition na classe LM GTE.

É o passo lógico que o actor dá na sua jornada pessoal 'Road to Le Mans' – a série pode ser apreciada no Youtube – na competição.



"Antes mesmo de começar a representar, tinha o grande sonho de correr; isso ficou claro para mim desde a minha infância", descreve Fassbender a sua paixão pelo automobilismo, apoiado por um pai que também era piloto.

Fassbender deu os primeiros passos como piloto na Porsche Driving Experience. O programa da marca germânica inclui sessões de treino com um Porsche 911 GT3 Cup de 485 cv.

Seguiu-se a Porsche Racing Experience, adaptada especificamente às exigências do actor, com três níveis e corridas consecutivas na Porsche Sports Cup.

No seu percurso para as 24 Horas de Le Mans, em que a série 'Road to Le Mans' está centrada, Fassbender completou o nível 2 do programa de treino e participou na Porsche Sports Cup Deutschland com um Porsche 911 GT3 Cup.

A European Le Mans Series do 2020 é agora o passo seguinte, com o actor a partilhar o Porsche 911 RSR número 93 da Proton Competition com os pilotos Richard Lietz, da Áustria, e Felipe Fernández Laser, da Alemanha.

A temporada começa em França, no circuito de Le Castellet, a 19 de Julho, seguido de Spa-Francorchamps, na Bélgica, a 9 de Agosto.

Barcelona (29 de Agosto), Monza (11 de Outubro) e Portimão (1 de Novembro) completam a época, com cada corrida a durar quatro horas.

