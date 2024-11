MH2 700 II: Manhart faz do BMW M2 um verdadeiro selvagem

Se os 480 cv e 600 Nm passados às rodas traseiras do novo BMW M2 estão longe de satisfazê-lo, nada melhor do que optar pelo selvagem MH2 700 II preparado pela Manhart.

Já por si pouco ou nada discreto, o coupé ganha uma nova roupagem em fibra de carbono e afinações mecânicas extremas que o transformam num desportivo ainda mais diabólico do que o original.

O resultado final pode não agradar aos fãs do modelo mas inegável é o impacto visual, à conta dos inúmeros apêndices aerodinâmicos, como é visível no capô em carbono.

A grelha perde as três barras horizontais, agora substituída por uma única em dourado, com os rebordos que emolduram o "duplo rim" e as entradas de ar laterais no mesmo tom.

As jantes de 20 polegadas à frente e de 21 atrás revelam umas gigantescas pinças de travão pintadas a ouro, cor também aplicada nas soleiras e no difusor, a abrigar os dois escapes duplos em aço inoxidável.

Uma faixa dourada ao nível da cintura une as cavas das rodas dianteiras até à porta da bagageira, decorada por uma asa traseira sobre dimensionada.

O interior recebeu as alterações necessárias para fazer deste coupé um verdadeiro "terror" dos circuitos, como se percebe nas barras da gaiola de protecção em dourado a substituírem os bancos traseiros.

Bancos de competição em fibra de carbono, cintos de segurança com arneses Schroth e novos tapetes completam o interior em negro mas a configuração geral do habitáculo não se altera face ao original.

Acelerações para alucinar

Claro que, perante uma decoração tão selvagem, seria também necessário "mexer" no bloco M TwinPower Turbo de 3.0 litros e seis cilindros em linha.

Uma "ligeira" modificação na centralina electrónica do motor e um novo sistema de admissão em fibra de carbono permitiu elevar a potência e o binário aos 728 cv e 900 Nm.

Ambos são passados às rodas traseiras através duma caixa automática M Steptronic de oito relações mas os mais puristas têm direito à opcional caixa manual de seis velocidades com função Gear Shift Assistant.

Mesmo se os números de desempenho não são avançados, deverá baixar para menos de quatro segundos o sprint dos zero aos 100 km/hora, podendo superar os 300 km/hora de velocidade de ponta.

Para todos aqueles para os quais a potência e binário do MH2 700 II estão abaixo das suas expectativas, a Manhart propõe actualizações ainda mais extensas a pedido.

