É uma das estreias do grupo SAIC Motor no salão automóvel de Genebra, com argumentos suficientes para abalar o mercado dos compactos citadinos.

MG3 Hybrid+: um citadino poupado com 195 cv muito desportivos

Já na segunda geração, o MG3 ganha uma motorização 100% híbrida com potência e tecnologia até agora reservada a segmentos superiores.

O sistema de propulsão tem uma potência combinada de 195 cv, o que faz deste modelo com 4,11 metros de comprimento uma proposta a ter em conta.

100 km/h em "eléctrico"

A compor o sistema motriz do MG3 Hybrid+ está um bloco a gasolina do ciclo Atkinson de 1.5 litros, com 102 cv e 128 Nm.

A ele está ligado uma caixa automática de três velocidades, um propulsor eléctrico de 100 kW (136 cv) e 250 Nm, um gerador e uma bateria de 1,83 kWh.

Os 195 cv que o conjunto debita fazem deste compacto um desportivo "disfarçado" mas com um campo alargado de utilização.

Com uma velocidade de ponta de 170 km/hora, demora apenas oito segundos dos zero aos 100 km/hora.

Ao nível do consumo médio, que ainda está para homologação, a construtora aponta para os 4,4 litros por cada centena de quilómetros percorridos.



Cinco modo híbridos

Para além de conseguir rolar em "eléctrico" mais tempo do que outros rivais, o MG3 Hybrid+ também consegue acelerar até aos 100 km/hora naquele modo.

Há cinco modos para operar o sistema híbrido embora a sua gestão electrónica seleccione automaticamente o que "considera" mais apropriado.

O primeiro dá o arranque do carro em modo eléctrico, enquanto no segundo o motor a gasolina alimenta o gerador que fornece energia ao propulsor eléctrico.

O terceiro modo assume as mesmas funções do anterior, com a diferença de carregar também a bateria quando a carga está demasiado baixa.

Segue-se, no quarto modo, a função do motor a combustão accionar as rodas enquanto recarrega a bateria através do gerador.



Por fim, nas acelerações mais enérgicas, ambos os propulsores movimentam as rodas, sendo dado ao condutor as opções Eco, Standard e Sport.

Maior do que os rivais

Com 4,11 metros de comprimento por 1,80 de largura e 1,50 de altura, o MG3 Hybrid+ supera de forma visível o tamanho dos principais rivais no segmento.

Baixa apenas nos 2,57 metros de distância entre eixos, a que se soma uma bagageira com 293 litros de capacidade, em linha com a concorrência.

Sobre o tabliê está um painel de instrumentos de sete polegadas, com o ecrã multimédia compatível com Apple CarPlay e Android Auto a chegar às 10,25 polegadas.



A equipar os bancos e painéis das portas estão estofos em pele sintética, com os dianteiros e o volante a poderem ser aquecidos.

Dispõe ainda de câmara a 360 graus e entrada no carro sem chave, com os assistentes à condução a serem comuns em automóveis desta categoria.

O MG3 Hybrid+ deverá chegar ao mercado nacional esta Primavera, ficando por saber os preços dos níveis de acabamento Standard, Comfort e Luxury.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?