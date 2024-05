Com o MG4 Electric como um dos seus modelos de maior sucesso no mercado europeu, foi agora estreado no nosso país o aguardado MG3 Hybrid+ no Ecar Show – Salão do Automóvel Híbrido e Eléctrico.

MG3 Hybrid+: apontado à cidade com genes de desportivo

A compor o sistema motriz deste hatchback citadino está um bloco a gasolina de 1.5 litros do ciclo Atkinson com 102 cv e 128 Nm.

Alinha um propulsor eléctrico de 100 kW (136 cv) e 250 Nm e uma bateria de 1,83 kWh, com os 195 cv de potência combinada passados às rodas dianteiras através de uma caixa automática de três velocidades.

Com uma velocidade de ponta de 170 km/hora, demora apenas oito segundos dos zero aos 100 km/hora, como o consumo médio de gasolina a fixar-se nos 4,4 litros por cada 100 quilómetros.

As encomendas para o MG3 Hybrid+, na sua edição Standard, já estão abertas por um preço de partida de 23.490 euros.

Em paralelo à principal apresentação, foi mostrado ao público o MG Cyberster, um roadster eléctrico chegará a Portugal nas variantes de tracção traseira e integral.

A primeira opção equipa um motor eléctrico de 250 kW (340 cv) suportado por uma bateria de 77 kWh para uma autonomia a bater nos 510 quilómetros.

Já o tracção integral tem dois propulsores eléctricos para uma potência de 375 kW (510 cv) e 725 Nm, com a mesma bateria a permitir percorrer até 450 quilómetros entre carregamentos.

Para esta variante está prevista uma aceleração de 3,2 segundos dos zero aos 100 km/hora, o que faz dele um dos descapotáveis com tracção total mais rápidos do momento.

