MG S6 EV estreia-se com 530 km… e traz MG4 renovado a reboque!

A estreia nacional na última sexta-feira estava dedicada ao MG S6 EV mas a insígnia sino-britânica aproveitou o momento para também destacar a renovação do MG4 EV.
A apresentação dos dois "eléctricos" coincide com a conquista histórica de 1 milhão de viaturas entregues na Europa desde o seu regresso ao Velho Continente.
Os dois modelos agora lançados no nosso país reforçam a estratégia da MG por uma electromobilidade acessível: o MG S6 é proposto desde 42.640 euros, com o MG4 a baixar a fasquia a partir de 32.367 euros.
Apontado ao segmento D-SUV, o MG S6 EV combina a elegância estética ao conforto a bordo, sempre apoiado em tecnologias avançadas para uma condução envolvente.
Com os seus 4,71 m de comprimento, o novo familiar adopta um estilo mais afirmativo na estrada, traduzido pelo olhar penetrante das ópticas muito afiladas, com a traseira definida por uma larga barra luminosa a unir os farolins.
Soma-se a asa prolongar a linha do tejadilho sobre o vidro traseiro num conjunto definido por detalhes prateados e pelas jantes em liga leve, que podem ser de 19 ou 20 polegadas.
O habitáculo demonstra claramente a ambição da MG em ascender ao segmento premium, como se percebe nos vários materiais macios ao toque, sem esquecer a qualidade dos plásticos acima do normal.
Espaçoso e luminoso quanto baste, graças aos 2,84 metros que separam os dois eixos, sem ignorar o tejadilho panorâmico, o acabamento Luxury inclui bancos em pele sintética aquecidos e ventilados.
Como familiar que se preza, a bagageira assume 675 litros de capacidade, expansível até 1.910 litros com os bancos traseiros rebatidos, somando-se mais um compartimento de 102 litros sob o capô.
Já o posto de condução é definido pelo painel de instrumentos de 10,25 polegadas e por um ecrã de 12,8 polegadas para o infoentretenimento; saudado é a presença de botões físicos para as funções mais comuns.
Novidade num MG é o visor head-up no pára-brisas enquanto a câmara de alta resolução a 360 graus facilita as manobras a baixa velocidade mais complexas, sem esquecer na consola central uma base para carregar o telemóvel.
Assente na plataforma MSP (Modular Scalable Platform), o MG S6 EV é proposto nas variantes com tracção traseira ou integral mas sempre no acabamento Luxury.
O primeiro exemplo equipa um motor de 180 kW (245 cv) e 350 Nm, com o topo de gama a assumir dois propulsores para uns combinados 266 kW (362 cv) e 540 Nm.
As acelerações dos zero aos 100 km/hora fazem-se em 5,1 segundos na proposta mais poderosa, aumentando para 7,3 segundos no segundo caso; em ambos a velocidade máxima está limitada a 200 km/hora.
Os dois modelos equipam uma bateria de 77 kWh para uma autonomia até 530 quilómetros no tracção traseira, que baixa para 485 quilómetros no tracção integral, sendo recarregável de dez a 80% em 38 minutos a 144 kW DC.
A contribuir para essas distâncias está a combinação do sistema de travagem integrado (IBS) com o sistema de recuperação de energia cinética (KERS), face a um consumo médio em redor dos 18,1 kWh/100 km.
Já bem conhecido do condutor português é o MG4 EV, alvo duma renovação que mal se nota por fora, se se ignorarem as novas jantes de 18 polegadas e o redesenho da asa traseira para optimizar a aerodinâmica.
As alterações muito discretas quase não têm impacto nas dimensões do compacto, que permanece nos 4,29 metros de comprimento.
É dentro do habitáculo que a evolução do "eléctrico" é mais evidente, logo patente nos materiais e nos acabamentos de melhor qualidade.
A habitabilidade mantém-se inalterada, face à distância de 2,71 metros entre os dois eixos, com a capacidade da bagageira a variar entre 350 e 363 litros.
O tabliê ganha uma nova disposição horizontal onde assentam o painel de instrumentos de sete polegadas e o ecrã de infoentretenimento de 12,8 polegadas, com a interface mais simplificada para um uso mais intuitivo.
A consola central onde assenta o selector de marchas e o travão de estacionamento elétrico, integra mais comandos físicos para as funções mais vulgares, destacando-se ainda o carregador de telemóveis sem fios a 15 watts.
O compacto eléctrico mantém a plataforma MSP (Modular Scalable Platform), mas beneficia de optimizações técnicas no chassis, agora com suspensão dianteira McPherson e traseira independente de cinco braços.
A evolução prossegue nas motorizações, com a versão de entrada Premium Long Range a equipar um propulsor mais potente de 140 kW (190 cv) e 350 Nm apoiado numa bateria de 64 kWh para 452 quilómetros combinados.
O Premium Extended Range assume um motor de 180 kW (245 cv) e 350 Nm, com a bateria de 77 kWh a permitir até 545 quilómetros de autonomia.
No catálogo continua o XPower Dual Motor com os seus 320 kW (435 cv) e 600 Nm, alimentado por uma bateria de 64 kWh para 405 quilómetros.
Os zero aos 100 km/hora cumprem-se em 3,8 segundos na variante mais desportiva para uns máximos 200 km/hora. A menos potente fá-los em 7,5 segundos e a intermédia em 6,2 segundos, chegando ambos aos 180 km/hora.
A potência de carregamento DC foi igualmente melhorada para 150 kW: os dez a 80% fazem-se em 25 minutos na bateria mais pequena, passando a 40 minutos na maior, e a 30 minutos na que equipa o modelo mais potente.
|Modelo
|Preço
|MG S6 EV Luxury RWD
|Desde 42.640 euros
|MG S6 EV Luxury AWD
|Desde 45.640 euros
|MG4 EV 64 kWh Premium
|Desde 32.367 euros
|MG4 EV 77 kWh Premium
|Desde 36.217 euros
|MG4 EV 64 kWh AWD XPower
|Desde 37.217 euros
