A estreia nacional na última sexta-feira estava dedicada ao MG S6 EV mas a insígnia sino-britânica aproveitou o momento para também destacar a renovação do MG4 EV.

MG S6 EV estreia-se com 530 km… e traz MG4 renovado a reboque!

A apresentação dos dois "eléctricos" coincide com a conquista histórica de 1 milhão de viaturas entregues na Europa desde o seu regresso ao Velho Continente.

Os dois modelos agora lançados no nosso país reforçam a estratégia da MG por uma electromobilidade acessível: o MG S6 é proposto desde 42.640 euros, com o MG4 a baixar a fasquia a partir de 32.367 euros.

MG S6 com visual afirmativo

Apontado ao segmento D-SUV, o MG S6 EV combina a elegância estética ao conforto a bordo, sempre apoiado em tecnologias avançadas para uma condução envolvente.

Com os seus 4,71 m de comprimento, o novo familiar adopta um estilo mais afirmativo na estrada, traduzido pelo olhar penetrante das ópticas muito afiladas, com a traseira definida por uma larga barra luminosa a unir os farolins.

Soma-se a asa prolongar a linha do tejadilho sobre o vidro traseiro num conjunto definido por detalhes prateados e pelas jantes em liga leve, que podem ser de 19 ou 20 polegadas.

Apontado ao premium

O habitáculo demonstra claramente a ambição da MG em ascender ao segmento premium, como se percebe nos vários materiais macios ao toque, sem esquecer a qualidade dos plásticos acima do normal.

Espaçoso e luminoso quanto baste, graças aos 2,84 metros que separam os dois eixos, sem ignorar o tejadilho panorâmico, o acabamento Luxury inclui bancos em pele sintética aquecidos e ventilados.

Como familiar que se preza, a bagageira assume 675 litros de capacidade, expansível até 1.910 litros com os bancos traseiros rebatidos, somando-se mais um compartimento de 102 litros sob o capô.

Já o posto de condução é definido pelo painel de instrumentos de 10,25 polegadas e por um ecrã de 12,8 polegadas para o infoentretenimento; saudado é a presença de botões físicos para as funções mais comuns.

Novidade num MG é o visor head-up no pára-brisas enquanto a câmara de alta resolução a 360 graus facilita as manobras a baixa velocidade mais complexas, sem esquecer na consola central uma base para carregar o telemóvel.

Regeneração mais forte

Assente na plataforma MSP (Modular Scalable Platform), o MG S6 EV é proposto nas variantes com tracção traseira ou integral mas sempre no acabamento Luxury.

O primeiro exemplo equipa um motor de 180 kW (245 cv) e 350 Nm, com o topo de gama a assumir dois propulsores para uns combinados 266 kW (362 cv) e 540 Nm.

As acelerações dos zero aos 100 km/hora fazem-se em 5,1 segundos na proposta mais poderosa, aumentando para 7,3 segundos no segundo caso; em ambos a velocidade máxima está limitada a 200 km/hora.

Os dois modelos equipam uma bateria de 77 kWh para uma autonomia até 530 quilómetros no tracção traseira, que baixa para 485 quilómetros no tracção integral, sendo recarregável de dez a 80% em 38 minutos a 144 kW DC.

A contribuir para essas distâncias está a combinação do sistema de travagem integrado (IBS) com o sistema de recuperação de energia cinética (KERS), face a um consumo médio em redor dos 18,1 kWh/100 km.

Reforçar sucesso do MG4

Já bem conhecido do condutor português é o MG4 EV, alvo duma renovação que mal se nota por fora, se se ignorarem as novas jantes de 18 polegadas e o redesenho da asa traseira para optimizar a aerodinâmica.

As alterações muito discretas quase não têm impacto nas dimensões do compacto, que permanece nos 4,29 metros de comprimento.

É dentro do habitáculo que a evolução do "eléctrico" é mais evidente, logo patente nos materiais e nos acabamentos de melhor qualidade.

A habitabilidade mantém-se inalterada, face à distância de 2,71 metros entre os dois eixos, com a capacidade da bagageira a variar entre 350 e 363 litros.

O tabliê ganha uma nova disposição horizontal onde assentam o painel de instrumentos de sete polegadas e o ecrã de infoentretenimento de 12,8 polegadas, com a interface mais simplificada para um uso mais intuitivo.

A consola central onde assenta o selector de marchas e o travão de estacionamento elétrico, integra mais comandos físicos para as funções mais vulgares, destacando-se ainda o carregador de telemóveis sem fios a 15 watts.

Autonomia até 545 km

O compacto eléctrico mantém a plataforma MSP (Modular Scalable Platform), mas beneficia de optimizações técnicas no chassis, agora com suspensão dianteira McPherson e traseira independente de cinco braços.

A evolução prossegue nas motorizações, com a versão de entrada Premium Long Range a equipar um propulsor mais potente de 140 kW (190 cv) e 350 Nm apoiado numa bateria de 64 kWh para 452 quilómetros combinados.

O Premium Extended Range assume um motor de 180 kW (245 cv) e 350 Nm, com a bateria de 77 kWh a permitir até 545 quilómetros de autonomia.

No catálogo continua o XPower Dual Motor com os seus 320 kW (435 cv) e 600 Nm, alimentado por uma bateria de 64 kWh para 405 quilómetros.

Os zero aos 100 km/hora cumprem-se em 3,8 segundos na variante mais desportiva para uns máximos 200 km/hora. A menos potente fá-los em 7,5 segundos e a intermédia em 6,2 segundos, chegando ambos aos 180 km/hora.

A potência de carregamento DC foi igualmente melhorada para 150 kW: os dez a 80% fazem-se em 25 minutos na bateria mais pequena, passando a 40 minutos na maior, e a 30 minutos na que equipa o modelo mais potente.

Modelo Preço MG S6 EV Luxury RWD Desde 42.640 euros MG S6 EV Luxury AWD Desde 45.640 euros MG4 EV 64 kWh Premium Desde 32.367 euros MG4 EV 77 kWh Premium Desde 36.217 euros MG4 EV 64 kWh AWD XPower Desde 37.217 euros

