MG Metro 6R4 de Malcolm Wilson em leilão por 600 mil euros

Ainda se recorda do MG Metro 6R4 Ex-Works com que Malcolm Wilson e Nigel Harris correu no mítico grupo B do Mundial de Ralis em 1986?

Pois esse é um dos cinco bólides de competição únicos que a Silver Auctions vai levar a leilão a 14 de Novembro.

O preço estimado para quando o martelo baixar pela última vez é que não será nada baixo: a leiloeira britânica espera conseguir 600 mil euros!

Decorado com os icónicos azul e branco da Computervision, tem como ‘pedigree’ o segundo melhor resultado alcançado por um MG Metro 6R4, conseguido no Rali de San Remo de 1986.

Embora a mecânica tenha sido reconstruída, o exterior foi deixado intacto, mantendo as "cicatrizes" das batalhas em que combateu no WRC.

Equipado com um bloco V6 de 2.5 litros, desenvolve 416 cv de potência, passados às quatro rodas motrizes por uma transmissão manual de cinco velocidades.

Dentro da coleção, destaca-se também um dos Renault 5 Turbo Superproduction que a marca do losango desenvolveu para conquistar em 1987 o campeonato de super turismos de França.

A Renault alcançou o objectivo a que se propôs e este exemplar, com a assinatura CH 3-86 dos três que desenvolveu, foi o carro com que o piloto Érik Comas ganhou a competição.

Com um valor estimado em redor dos 387 mil euros, este Renault 5 Turbo Superproduction estava equipado com uma nova árvore de cames e um novo turboalimentador Garret T4/T3, para desenvolver 416 cv de potência às 7000 rotações com um impulso de 3,2 bar.

Outro dos carros que deverá chamar a atenção dos coleccionadores será o DAM4100, desenvolvido em 1995 a partir do MG Metro 6R4 pelos pilotos David Appleby e Tony Pond.

Avaliado em 182 mil euros, o motor de 2.5 litros recriado a partir do bloco V6 desenvolve 299 cv e 305 Nm.

Segue-se um imaculado do Renault 5 Maxi Turbo, de 1984, desenvolvido pelo piloto de ralis John Price com o apoio da Renault Sport Dieppe.

Com um preço estimado em 310 mil euros, possui um bloco de 1.5 litros capaz de colocar na estrada 345 cv de potência.

A colecção a leilão fecha em beleza com um Renault 5 Turbo Group 4, de 1982, que pode chegar aos 420 mil euros.

Considerado um dos carros de competição mais importantes da Renault, este exemplar foi conduzido por Jean Ragnotti e Jean-Luc Thérier, tendo vencido naquele ano o campeonato francês de ralis.

Em 1984, participou no Rali de Monte Carlo, conquistando um respeitável quarto lugar tendo em conta que era um "tracção" às duas rodas.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?