MG Cyberster cada vez mais real: 'roadster' eléctrico promete 800 km com uma única carga

As informações ainda são escassas, e as imagens que as acompanham são bastantes difusas, mas dá para perceber que se confirma o roadster movido a electrões que a MG está a desenvolver.

"O regresso da lenda", explica a insígnia da chinesa SAIC no seu canal do Youtube, enquanto revela em vídeo a silhueta do "dois lugares".

Previsto para entrar no mercado chinês já em 2023, seguindo-se o europeu no ano seguinte, o pequeno descapotável sofreu novas alterações face ao protótipo revelado o ano passado como MG Cyberster.

Percebe-se uma capota em tecido com accionamento eléctrico e, à partida, mantêm-se as portas em forma de tesoura e o volante rectangular, em tudo semelhante ao de uma consola de videojogos.

O desempenho em estrada promete ser emocionante: menos de três segundos para cumprir os zero aos 100 km/hora e uma autonomia que poderá ir até aos 800 quilómetros.

