MG Cyber X: um ''cubo'' eléctrico com faróis escondidos sob o capô

O salão automóvel de Xangai foi o palco óbvio para a estreia do MG Cyber X, o novo SUV com que a marca da chinesa SAIC Motors ataca a mobilidade eléctrica.

Cúbico quanto baste, assume uma dianteira cheia de personalidade à conta duns inéditos faróis escamoteáveis num carro da sua categoria.

Esse detalhe não esconde as linhas retas que definem o protótipo, caracterizado por um capô alto numa frente rectangular maciça e decorada por uma faixa luminosa.

A altura elevada ao solo que lhe permitem as rodas próprias dum "todo o terreno", o portão traseiro muito vertical "alargado" por outra faixa luminosa e os logótipos retro-iluminados destacam o conjunto.

Outra originalidade está no tratamento dos três pilares do SUV, a criar a ilusão óptica de que o tejadilho flutua no vazio.

E se não há dados precisos sobre o tamanho do MG Cyber X, (nem sequer há imagens do interior), tudo aponta para que o seu comprimento ronde os 4,70 metros.

A única informação técnica partilhada pelo fabricante é que se trata dum modelo 100% elétrico, como se o nome não apontasse já nesse sentido, ao criar um vínculo familiar com o descapotável Cyberster.

Fica agora por saber se a insígnia chinesa está a desenvolver uma linha completa de propostas alimentadas a electrões definidas pela forte personalidade com que se apresentam na estrada.

