MG celebra 2.000 matrículas em Portugal

São já 2.000 as matriculações atingidas desde que entrou no nosso país, como confirmou esta quarta-feira a MG Motor Portugal, a confirmar a apetência do mercado nacional pelos modelos da marca do grupo SAIC.

Na linha da frente está o eléctrico MG4 com os seus 520 quilómetros de autonomia na variante Extended Range, com a oferta a ser agora alargada com o novo MG HS.

O SUV é proposto com um novo motor a gasolina de 1.5 litros com 170 cv, mas é a variante híbrida plug-in a chamar a atenção pelos seus 339 cv de potência e os 100 quilómetros de autonomia da bateria de 21,4 kWh.

Outro modelo já disponível é o MG ZS Hybrid+ com os seus 194 cv combinados, potência também assumida pelo compacto MG3 Hybrid+ com a mesma bateria de 1,83 kWh brutos.

"A chegada do MG HS e do MG ZS HEV é um reflexo do nosso compromisso em proporcionar soluções inovadoras e de alto desempenho", assume Ricardo Lotra, director de vendas da subsidiária portuguesa.

Um sucesso que poderá encontrar entraves no nosso país, assim como no Velho Continente, com a imposição de novas tarifas à importação de veículos 100% eléctricos a partir da China pela União Europeia.

Recorde-se que a MG Motor Europe insurgiu-se no início de Outubro com a aplicação desta medida, devido ao risco de aumentar o preço deste tipo de viaturas, tornando-os menos acessíveis ao vulgar consumidor.

"Este resultado representa um retrocesso significativo para a indústria automóvel europeia e para os objectivos de sustentabilidade da UE", sublinhou a construtora em comunicado.

"Ao focar-se nas importações de 'eléctricos' chineses, a UE está a interferir na cadeia de fornecimento de veículos inovadores, de alta qualidade e com preços competitivos, os quais têm sido essenciais para acelerar a transição do continente europeu para a mobilidade verde".

