Metaformose total: novo Peugeot 3008 será 'fastback' eléctrico com 'i-Cockpit' panorâmico

O novo Peugeot 3008 só será revelado em Setembro mas a marca do leão avança já com as principais inovações que irão distingui-lo.

A mais importante, sem dúvida, será a transformação do SUV num fastback totalmente eléctrico em três variantes.

A "decorar" o posto de condução está o Panoramic i-Cockpit, um novo ecrã panorâmico encurvado com 21 polegadas.

A "levitar" sobre o painel de bordo, graças a uma iluminação ambiente LED especial por baixo dele, junta o visor head-up e o ecrã central táctil.

Do lado esquerdo, o ecrã panorâmico reúne, por cima do volante, todas as informações relativas à condução.

No extremo oposto, ao centro do painel de bordo, condutor e acompanhante podem gerir os sistemas de climatização, navegação e multimédia.

Montado através de uma base de fixação invisível a partir do habitáculo, a parte central do painel agrupa os i-Toggles com dez funções memorizáveis.

Com a relocalização do controlo da caixa de velocidades automática no painel de bordo, foi libertado espaço na consola central para carregar telemóveis sem fios.

A reforçar o ambiente tecnológico está a nova iluminação do habitáculo, estendida a toda a largura do painel de bordo e dos painéis das portas.

Personalizável em oito tonalidades, a marca sublinha a óptima combinação com os acabamentos em alumínio e os revestimentos em tecido.

Até Setembro, quando o novo Peugeot 3008 for revelado, deverão ser avançados mais características sobre o fastback eléctrico.

