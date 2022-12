É a mais recente peça de arte da Mercedes-Maybach: o Classe S 680 Haute Voiture mostra-se com uma nova pintura exterior e um interior muito trabalhado.

Mercedes-Maybach S 680 Haute Voiture: alta-costura sobre rodas

Recriado a partir do protótipo apresentado em Maio, a berlina ultra-luxuosa inspira-se directamente no mundo da alta-costura.

A exclusividade está mais do que assegurada, já que esta edição especial está limitada a 150 exemplares.

Quase como o protótipo

É o luxo levado ao extremo e nada melhor do que revelá-lo em paralelo com o desfile de moda do Atelier Zuhra, que esta segunda-feira aconteceu no Dubai.

Inspirado no Concept Haute Voiture, este Classe S 680 distinto destaca-se pela pintura bicolor em azul-marinho metalizado e rosa claro cintilante.

As rodas pintadas no mesmo azul da parte superior da carroçaria completam o conjunto.

É dentro do habitáculo, no entanto, que se percebe a ligação da berlina ao mundo da moda, distinguindo-a da versão convencional.

Tudo começa com a abertura das portas, com as luzes a iluminarem o caminho aos passageiros, não vá um deles tropeçar antes de entrar no carro.



O tecido bouclé de alta qualidade que reveste os painéis laterais é matizado em azul, bege, rosa e dourado, sem cair numa excentricidade de mau gosto.

A pele branca está em total destaque na parte inferior do tabliê e da consola central, assim como nas portas e nos estofos dos quatro assentos individuais.

E, para os passageiros dos bancos traseiros, há taças em rosa dourado para beber champanhe, caso haja algum motivo para celebrar o brinde.

Se olharem para cima, também irão perceber que o tejadilho e os pilares mantêm o clássico padrão da estrela de três pontas da Mercedes.



O sistema de infoentretenimento MBUX foi actualizado para distinguir ainda mais esta edição especial do Mercedes-Maybach S 680.

No menu de selecção de perfis, o condutor é recebido com uma flor de magnólia e partículas cintilantes.

E, para não destoar do ambiente geral, uma selecção de 12 avatares do menu estão vestidos com os melhores smokings e vestidos de noite.

Aos compradores do S 680 Haute Voiture ser-lhes-á entregue uma pequena caixa manufacturada com uma placa com o número de série do exemplar.



Lá dentro está ainda uma miniatura à escala, um porta-chaves e uma capa para o carro com os logótipos Maybach e Haute Voiture.

O visual interior pode ser completado com um conjunto de bolsas específicas.

Com o mesmo desenho e com as mesmas opções de materiais que equipam a berlina, podem ser adquiridas nas lojas Maybach Icons of Luxury física e virtual.

Motor sem mexidas

Em termos de motorização, nada distingue esta proposta do Mercedes-Maybach S 680 convencional.



Significa, assim, que mantém o mesmo bloco V12 de 6.0 litros, com 612 cv e 900 Nm.

Potência e binário são passados às quatro rodas através da caixa automática 9G-Tronic de nove relações para uma velocidade máxima de 250 km/hora.

Não foram revelados preços para a berlina de luxo nem quando as primeiras unidades começarão a ser entregues.

