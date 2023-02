Mercedes-Maybach S 580e: luxo extremo na estreia híbrida 'plug-in'

Depois do Mercedes S 580e, eis que é estreado equivalente híbrido plug-in do Mercedes-Maybach.

Na sua base está o mesmo motor de 3.0 litros e seis cilindros em linha com 367 cv e 500 Nm, associado a um propulsor eléctrico de 110 kW (150 cv) e 440 Nm.

O conjunto coloca nas rodas traseiras 510 cv e 750 Nm através de uma caixa automática 9G-Tronic de nove relações.

Exactamente como o S 580e da Mercedes, para chegar aos 100 km/hora demora 5,1 segundos para uma velocidade máxima tabelada nos 250 km/hora.

Os consumos rondam os 0,8 a 1,0 litro/100 km desde que haja energia na bateria, com o consumo eléctrico a cifrar-se nos 22,9 a 25,0 kWh/100 km.

A bateria de 28,6 kWh, recarregável em 30 minutos a 60 kW em corrente contínua, oferece uma autonomia até 100 quilómetros em modo 100% eléctrico.

De série equipa um carregador de 11 kW para carregamento trifásico em corrente alternada em apenas 2h25.

"Com o nosso primeiro modelo híbrido plug-in, combinamos a experiência de luxo típica da marca com a condução livre de emissões em modo eléctrico", destaca Daniel Lescow, director da Mercedes Maybach.

"Representa um passo fundamental na transformação da nossa insígnia para o futuro eléctrico", antes de estrear o primeiro modelo 100% electrificado este ano.

Se o Mercedes S 580e já era elogiado pelo luxo e o silêncio a bordo, o seu homólogo Maybach eleva essas qualidades a outro patamar.

Os elementos específicos que identificam este híbrido plug-in estão discretamente integrados, como é apanágio da insígnia.

Só um olhar mais atento identifica de imediato a tomada de carregamento oculta no lado esquerdo do veículo, as aplicações em azul nos faróis, e a carga da bateria no painel de instrumentos.

O Mercedes-Maybach S 580e chegará primeiro à Ásia (China e Tailândia), seguindo-se numa fase posterior os concessionários europeus.

Para o nosso país não há ainda data de chegada nem foram divulgados preços para o modelo.

