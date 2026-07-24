Passaram-se sete anos sobre o lançamento do Mercedes-Maybach GLS para agora passar pela segunda reestilização da carreira.

Mercedes-Maybach GLS: mais potente e luxuoso em absoluta exclusividade

O SUV mantém a mesma fórmula que o consagrou desde o primeiro momento mas eleva cada detalhe a um novo patamar, como se percebe no visual mais expressivo e num luxo sem paralelo, sem esquecer o ambiente tecnológico que rodeia os ocupantes.

E, como verdadeiro devorador de quilómetros que é, sob o longo capô desta versão GLS 680 está a mais recente evolução do V8 biturbo de 4.0 litros com tecnologia micro híbrida.

Porte majestoso

Expressão máxima da elegância contemporânea, o renovado Mercedes-Maybach GLS 680 eleva a sofisticação à frente numa grelha redesenhada com o contorno iluminado.

O mesmo acontece com o nome da insígnia na moldura e com a estrela Mercedes-Benz montada na ponta do capô. Os faróis Digital Light ganham detalhes em ouro rosado, enquanto os farolins com estrelas tridimensionais completam o conjunto.

Muito discreto está um dos detalhes mais refinados desta proposta: a estrela central de cada uma das rodas forjadas de 23 polegadas possui um mecanismo que a mantém perfeitamente na vertical, esteja o SUV parado ou em andamento.

Uma extravagância completamente supérflua mas muito apreciada pelo público-alvo a que se dirige, como é também o simples acto de embarque quando estribos retrácteis eléctricos "saltam" das soleiras das portas para ajudarem a subir a bordo.

Lounge tecnológico

O que quase não muda são as dimensões, patentes nos 5,21 metros que tem de comprimento e nos 3,13 metros que separam os dois eixos, a fazer deste GLS 680 um autêntico lounge de luxo sobre rodas.

O habitáculo assume novas combinações de cores para os revestimentos em pele Nappa, combinados com acabamentos em madeira e metal; nem sequer falta a função de massagem estendida até às pernas nos bancos traseiros Executive!

Conforto à parte, à frente destaca-se o MBUX Superscreen "envidraçado", a juntar três ecrãs de 12,3 polegadas para a instrumentação e o infoentretenimento, incluindo o visor para o acompanhante.

A nova arquitectura do software MB.OS permite actualizações remotas enquanto um assistente virtual, impulsionado por tecnologias da Microsoft, Google e OpenAI, foi projectado para facilitar conversas o mais naturalmente possível.

Os assistentes ao condutor beneficiam duma capacidade redobrada no processamento dos dados das câmaras, radares e sensores ultra sónicos, estabelecendo a base para novos recursos que se alargam à condução assistida em ambientes urbanos.

Veloz quanto baste

O Mercedes-Maybach GLS 680 mantém o V8 biturbo de 4.0 litros com tecnologia micro híbrida 48 volts, mas agora elevado aos 612 cv e 850 Nm, a que se somam mais 23 cavalos dados pelo propulsor eléctrico nos arranques e nas acelerações.

A introdução de dois veios de equilíbrio adicionais reduz ainda mais as vibrações do motor, elevando os níveis de conforto acústico e refinamento a bordo.

O resultado final são uns velozes 4,5 segundos para cumprir os zero aos 100 km/hora com a velocidade máxima a ficar trancada electronicamente nos 250 km/hora.

O conjunto motriz é ainda apoiado pela nova suspensão pneumática Airmatic no chassis activo, capaz de isolar ao máximo os ocupantes das deficiências do piso, sem ignorar uma direcção recalibrada para uma resposta mais directa.

Pode ainda contar-se com o opcional E-Active Body Control, capaz de "ler" a estrada num milissegundo e inclinar a carroçaria em curva até três graus para reduzir ao máximo os balanços laterais.

Produzido em Tuscaloosa, no estado americano do Alabama, o novo Mercedes-Maybach GLS 680 poderá chegar ao nosso país antes do final deste ano.

O preço é ainda desconhecido para o SUV mas deverá começar acima dos 200.000 euros, que depressa irá bater nos 300 mil euros se se somarem as muitas personalizações opcionais que o acompanham.

Texto: P.R.S.

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