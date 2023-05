Mercedes-Maybach entra em nova era de 'design' com Night Series

Chama-se Night Series e marca a entrada da Mercedes-Maybach numa nova era de design.

Na sua concepção está o firme objectivo de "criar momentos mágicos" para quem viaja a bordo dos modelos ultra-luxuosos da insígnia germânica.

A edição Night Series confere estilo e substância com uma aparência marcante nos Maybach EQS 680 SUV, GLS 600 4MATIC e Classe S 680 4MATIC.

Estilo empolgante

Desafiar as convenções para despertar o desejo de uma nova marca entre novos públicos, reflectem o carácter progressivo de cada uma daquelas propostas.

"O nosso objectivo foi criar um novo estilo empolgante, oferecendo um senso lúdico inesperado de rebeldia num Mercedes-Maybach", explica Gorden Wagener, director de design do grupo Mercedes-Benz.

Elementos cromados escurecidos e em rosa dourada, que captam a luz como uma jóia lapidada, e interiores distintos elevam o design Maybach.

Somam-se as jantes com um desenho inovador, com o padrão da marca em tom escuro brilhante, bem como a decoração interior em forma de espinha de peixe.

Sob o lema Black Labels and Backlights, uma animação inicial mística no ecrã táctil multimédia complementa o leque de tonalidades do Night Series.



Cromados e rosa dourado

Tomando como exemplo o Maybach EQS 680 SUV, os faróis são adornados em rosa dourado e com aplicações em cromado escurecido.

A grelha é complementada com riscas escurecidas, enquanto as inserções nas entradas de ar do pára-choques frontal ganham um padrão cromado escuro.

Obsidian Black e Manufaktur Diamond White Bright são as cores à escolha, a que soma uma pintura exclusiva de dois tons em Obsidian Black e Mojave Silver.

O interior é revestido em pele vegetal curtida nos tons Crystal White, ou em Black/Black Pearl com pespontos em Dark Basalt Grey.

O revestimento é composto por poros abertos em espinha de peixe com inserções em alumínio.



Luxo ainda mais distinto

O mesmo sucede nos pormenores que distinguem os Maybach GLS 600 4MATIC e Classe S 680 4MATIC.

As decorações por fora e por dentro seguem a filosofia imprimida no SUV eléctrico.

Contudo, para o Classe S são propostas as pinturas em cinzento, preto e branco, e a bicolor exclusiva Onyx Black e Mojave Silver.

Já o GLS pode ser pintado em branco ou preto obsidiano, com a bicolor a combinar Obsidian Black e Mojave Silver.

A complementar a edição Night Series, a divisão Icons of Luxury da Maybach lançará em breve uma colecção constituída por malas, bolsas, ténis e óculos.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?