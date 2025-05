A pouco mais dum mês do Verão, são cada vez mais as propostas descapotáveis a aliciar quem ama o luxo e a exclusividade a céu aberto.

Mercedes-Maybach define Verão exclusivo com SL Monogram Series

O novíssimo SL 680 Monogram Series é a nova proposta com que a Mercedes-Maybach alia a estética requintada ao máximo conforto num desportivo definido pelas suas proporções atléticas.

A defini-lo estão dois conceitos estilísticos, com o White Ambience a reinterpretar a típica pintura Maybach em dois tons, com o Obsidian Black metalizado na secção superior e o Opalite White Magno da Manufaktur na área inferior.

Já na variante Red Ambience, o Obsidian Black metalizado contrasta de forma elegante com o estreante Garnet Red metálico da Manufaktur, sendo esta cor em verniz tingido caracterizada pelo feito de profundidade que oferece ao olhar.

Claro que há sempre a possibilidade de optar por outra cor das mais de 50 que a divisão de personalização da Mercedes-Benz dispõe, inspirada nos tons de pedras preciosas, minerais ou fenómenos naturais.

Preço milionário

O SL 680 Monogram Series é também o primeiro modelo da Mercedes-Maybach a dispor duma grelha de radiador cromada e iluminada que é específica da insígnia de luxo.

A caracterizar a traseira estão os farolins sobre um pára-choques que é específico da marca, com os frisos cromados a realçar o difusor enquanto as jantes em liga leve de 21 polegadas dão uma forte personalidade ao descapotável.

Uma maior distinção pode ser reforçada em opção pelo capô pintado em Obsidian Black metalizado segundo o processo PixelPaint, com o padrão Maybach incorporado em cinzento grafite.

A bordo destaca-se o uso intenso da pele Nappa Exclusive da Manufaktur em Crystal White nos estofos e nos painéis das portas, sem esquecer a consola central e o espaço atrás dos bancos, e os detalhes em cromado prateado.

O isolamento acústico levou a um trabalho cuidadoso no capô e na capota em lona, assim como no sistema de escape, para baixar as notas mais graves do V8 biturbo associado à caixa automática 9G Tronic.

O sistema 4MATIC+ que comanda as quatro rodas direccionais assegura a agilidade necessária para os 585 cv e 800 Nm levarem o descapotável em 4,1 segundos dos zero aos 100 km/hora.

Face à exclusividade com que se apresenta, é de esperar um preço milionário… e não ficará desiludido! O Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series é proposto no nosso país a partir duns opíparos 321.650 euros antes das devidas personalizações.

