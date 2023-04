Mercedes GLS renovado ganha 'mild hybrid' e mantém V8 biturbo

A Mercedes-Benz prossegue a alta velocidade a renovação da sua gama automóvel.

Desta vez é o GLS a receber pequenos retoques estéticos, a justificar a electrificação de toda a linha do SUV.

O SUV segue a mesma linha visual verificada na reestilização dos Mercedes GLA e GLB, bem como da nova geração do GLC.

Acabamentos distintos

O Mercedes GLS vê a dianteira alterada com uma grelha ainda mais imponente, marcada por quatro barras horizontais com acabamento Silver Shadow.

As entradas de ar à frente também foram alteradas enquanto atrás se distingue pelos novos farolins LED e por pequenos reajustamentos no difusor.

A rematar o conjunto estão novas jantes Himalaya de 20 polegadas com acabamento em prateado.

A bordo, a principal novidade está mesmo na actualização do sistema MBUX de infoentretenimento, já que o SUV mantém os seis ou sete lugares que o caracteriza.

O painel de instrumentos e o ecrã multimédia apresentam-se unidos em visores de 12,3 polegadas.

Um modo off-road também foi integrado no sistema, permitindo a exibição de medidores com dados sobre a inclinação lateral, a bússola e o ângulo das rodas.



As variantes equipadas com assistente de estacionamento e câmara a 360 graus também contam com a função "capô transparente".

Através dela, é possível ver, de forma virtual, o que se passa debaixo do SUV em terrenos mais acidentados.

De 269 a 612 cv

As principais actualizações estão mesmo debaixo do capô: quer o bloco de 3.0 litros, quer o potente V8 dispõem de um sistema mild hybrid de 48 volt.

A gama é constituída pelas versões a gasolina GLS 450 4MATIC de 381 cv e GLS 580 4MATIC de 517 cv.

No campo do diesel estão os GLS 350d 4MATIC de 269 cv e GLS 450d 4MATIC de 367 cv.

O sistema de hibridação suave oferece mais 20 cv e 200 Nm, com excepção do GLS 580 4MATIC, que passa a contar com mais 22 cv e 250 Nm.

As quatro propostas estão associadas a uma caixa automática de nove relações e a um sistema de tracção total.



Luxo ou desportivo?

Já a variante GLS 63 4MATIC+ da Mercedes-AMG recebe pormenores distintos como a placa da firma de Affalterbach sobre o capô.

A grelha pan-americana ajuda a distinguir esta versão mais empolgante, assim como as pinças de travão pintadas a vermelho.

Há ainda a imagem da marca projectada sob as portas dianteiras que, quando são abertas, geram uma animação no chão.

A distinção prossegue no habitáculo, com os bancos e a parte superior do tabliê revestidos em pele Nappa, e novas combinações de cores decorativas.

A carroçaria ganha duas novas tonalidades – Sodalite Blue Metallic e Alpine Grey – e jantes de 21 a 23 polegadas com novos desenhos.

A alimentá-lo está o bloco V8 biturbo de 4.0 litros com 612 cv e 850 Nm, a que se somam mais 22 cv e 250 Nm do sistema mild hybrid em acelerações pontuais.

A Mercedes-AMG também actualizou o software dos sistemas de estabilidade AMG Active Ride Control e suspensão pneumática AMG Ride Control+.



Também foram feitas alterações no ESP, assim como no diferencial electrónico autoblocante e no sistema de tracção às quatro rodas.

Todas estas alterações permitem ao gigantesco SUV acelerar dos zero aos 100 km/hora em 4,2 segundos para uma velocidade máxima de 280 km/hora.

Sinónimo de luxo extremo é o Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC, com o mesmo V8 biturbo de 4.0 litros mas com 557 cv e 730 Nm.

A dianteira é marcada por uma grelha com barras cromadas verticais enquanto as entradas de ar e as jantes de 23 polegadas são diferentes da restante gama.

A bordo, a distinção reflecte-se a escolha de materiais e acabamentos de luxo, a que se soma o sistema MBUX Multi-Seat Entertainment com três ecrãs tácteis atrás.

A chegada da linha renovada do Mercedes GLS está prevista para o final de Outubro, com os preços a serem revelados antes dessa data.

