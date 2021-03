A pouco e pouco, a Mercedes vai mostrando o que será o EQS, o topo de gama eléctrico que a marca germânica irá revelar ao mundo a 15 de Abril.





Mercedes EQS mostra interior com Hyperscreen de 1,41 metros de comprimento

Este domingo, e sem qualquer anúncio, levantou o véu sobre o interior tecnológico do modelo, com o Hyperscreen MBUX em plano de evidência.

E que enorme é o ecrã do sistema de infoentretenimento! Embora proposto como opção, não deixa de ser impressionante a tela curva de 56 polegadas (1,41 metros) de largura.

Estendido quase de um pilar ao outro, a unidade agrupa, na verdade, três ecrãs OLED, sendo o primeiro, de 12,3 polegadas, dedicado ao painel de instrumentos.

O ecrã central terá 17,7 polegadas, enquanto o terceiro visor, para o passageiro da frente, tem 12,3 polegadas.



Quando não está a ser usado uso, o Hyperscreen MBUX pode exibir vários planos de fundo de acordo com a iluminação ambiente da cabine.

Inspiração ligada ao Classe S

Em termos de arranjo interior, o Mercedes EQS não foge muito à estética do novo Classe S, com o painel de instrumentos de 12,3 polegadas e o ecrã de infoentretenimento de 12,8 polegadas de série, sendo este suportado pela consola central flutuante.

O tabliê tem vários acabamentos, como madeira e apontamentos em metal, podendo ainda trocar os bancos dianteiros pela versão desportiva do pacote AMG Line, com encostos de cabeça integrados.

Mesmo assim, e devido à colocação da bateria no piso entre os eixos, o EQS deverá oferecer mais espaço a bordo para cinco pessoas do que o Classe S.

O conforto a bordo está assegurado por um filtro HEPA que é capaz de reter até 99,65% das poeiras, micro-partículas e pólenes fora do habitáculo.

Como já deixam adivinhar as suas linhas fluidas e sem arestas, a carroçaria será extremamente aerodinâmica, com um coeficiente de resistência de Cx 0,20, o mais baixo para um carro de produção.

E, embora não se conheçam as baterias e autonomias do EQS, a de maior capacidade, de 108 kWh, deverá permitir rolar mais de 700 quilómetros com um único carregamento, de acordo com o ciclo WLTP.

