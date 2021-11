Depois do Mercedes EQA, baseado no GLA, é a vez do Mercedes GLB passar para as "zero emissões" com o EQB. Um SUV familiar com capacidade para sete pessoas, que integra todos os códigos da gama eléctrica da marca germânica.





Mercedes EQB: electro-mobilidade em versão familiar

Quase "igual" ao GLB

Revelado em Abril no salão automóvel de Xangai, o Mercedes EQB mantém os 2,82 metros de distância entre eixos do seu "irmão" com motor térmico. O comprimento, no entanto, cresceu para os 4,68 metros; são mais 5 cm do que o GLB.

A nível estético são poucas as diferenças face ao GLB, sabendo à partida que o modelo não tem uma plataforma a ele dedicada.

Salienta-se a adição da faixa luminosa na porta da bagageira, a unir os farolins, e à frente a ligar os faróis, como já é comum na gama EQ. A enorme grelha preta à frente confirma a presença da electricidade sob o capô do SUV.

Espaço de sobra

A configuração do habitáculo é em tudo semelhante à do Mercedes GLB, com excepção de algumas melhorias cosméticas nas versões mais bem equipadas.

Capaz de transportar até sete pessoas, a bagageira do EQB chega aos 465 litros de capacidade, que pode subir até aos 1.710 litro com os bancos traseiros rebatidos.

Os bancos da segunda fila podem deslizar até 14 cm para facilitar o acesso aos da terceira fila, e economizar 190 litros de volume na configuração de cinco lugares.



As tecnologias a bordo também são "emprestadas" do SUV com motor a combustão mas o GPS tem novas valências.

A função Electric Intelligence calcula a rota mais curta para chegar ao destino, tendo em conta as paragens necessárias para recarregar a bateria.

E, quando se aproxima de posto de carregamento, o sistema regula de forma conveniente a temperatura da bateria para optimizar o processo de recarga.

Duas motorizações

São duas as configurações para os dois propulsores eléctrico a darem tracção integral, nesta fase de lançamento.



O EQB 300 4MATIC desenvolve 168 kW (228 cv) e 390 Nm enquanto o mais potente EQB 350 4MATIC chega aos 215 kW (292 cv) e 520 Nm.

O primeiro cumpre os zero a 100 km em oito segundos, e o segundo em 6,1 segundos, com a velocidade máxima limitada electronicamente a 160 km/hora.

Numa fase posterior, chegará ao mercado a variante EQB 250 com tracção dianteira e 190 cv de potência.

Talvez algo surpreendente é que qualquer uma das versões conta com a mesma bateria de 66,5 kWh para uma autonomia até 419 quilómetros.



O carregamento até 80% pode ser feito nos terminais rápidos até 100 kW em cerca de trinta minutos, ou 5h45 a 11 kW em corrente alternada.

Como no EQE, o EQB beneficia de patilhas no volante para configurar a regeneração de energia nas travagens e desacelerações.

Há também modos de assistência para poupar o consumo de electricidade e vários auxiliares para a condução semi-autónoma de nível 2.

É ainda desconhecida a chegada do Mercedes EQB ao mercado nacional e por que preços.

