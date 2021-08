Mercedes 'eléctrica' em Munique: EQE e AMG em destaque

A Mercedes promete uma presença de grande impacto na primeira edição do salão automóvel de Munique.





EQE será principal estrela

Serão oito estreias automóveis, com cinco delas a serem modelos totalmente eléctricos no acontecimento que acontece entre 7 e 12 de Setembro.

O novo Mercedes EQE será a principal estrela do pavilhão da marca germânica, naquela que é a sua primeira berlina 100% eléctrica. Nas poucas imagens já reveladas, percebe-se um modelo de cariz desportivo, espaçoso e confortável.

O modelo é construído sobre a mesma plataforma do EQS, dedicada a veículos eléctricos, sendo inegáveis as influências dele retiradas. O estilo é muito aerodinâmico, marcado por uma traseira musculada e farolins delgados.

O interior é tecnológico quanto baste, seguindo a mesma linha do EQS, com especial destaque para o ecrã MBUX Hyperscreen.

Será por isso previsível um painel de instrumentos digital 12, 3 polegadas, complementado por um ecrã táctil de infoentretenimento de 17,7 polegadas.

Para o passageiro da frente, haverá também um ecrã de 12,3 polegadas, mas a variante mais básica do EQE deverá comportar um sistema multimédia de 12,8 polegadas.

Ao centro está uma consola flutuante, podendo também apreciar-se um volante de três raios, saídas de ar com design de turbina, sistema de iluminação ambiente e visor head-up projectado no pára-brisas.





Ao lado do EQE estará igualmente o Mercedes EQB, que se estreará na Europa depois de ter sido apresentado este ano no salão automóvel de Xangai.

AMG abraça electrificação

As novidades prosseguem com o primeiro Mercedes-AMG 100% eléctrico, que poderá ter como base o EQS.

Embora pouco se saiba sobre o novo desportivo, a marca de Estugarda já avançou que terá uma potência em redor dos 560 kW (761 cv). A confirmar-se esse valor, será ainda mais potente do que o Mercedes GT Black Series.

Além daquele modelo, a Mercedes-AMG irá apresentar o primeiro modelo híbrido desportivo de Affalterbach marcado pela tecnologia e desempenho.





No campo dos protótipos, em Munique serão revelados os "eléctricos" Mercedes-Maybach, que terá o perfil de um SUV, e o ‘crossover’ da Smart.

Também em estreia estará o blindado Mercedes S680 Guard e o Mercedes Classe C All-Terrain, especialmente concebido para estradas irregulares e condições meteorológicas adversas.

No open space da Mercedes no salão automóvel germânico estarão em exposição apenas modelos 100% electrificados, com as áreas temáticas a ilustrarem os vários aspectos da mobilidade do futuro.

