Mercedes é a marca automóvel com mais força em Portugal

A consultora OnStrategy acaba de divulgar o primeiro estudo anual sobre a força das marcas em Portugal, resultado de uma análise que consolida indicadores das marcas registados durante o ano completo de 2019 e que contempla a relação com os diferentes públicos alvo, reputação, qualidade de presença no mercado, colaboradores e saúde financeira.Este estudo revela as 100 marcas portuguesas e estrangeiras que figuram nos níveis de Robustez (entre 70 e 79 pontos) e Moderado (entre 60 e 69 pontos), sendo que nenhuma marca analisada alcançou o índice de Excelência (mais de 80 pontos).No ranking relativo à força das marcas do sector automóvel, o destaque recai sobre a Mercedes, que surge na quarta posição geral, com 75 pontos. Logo atrás, na segunda posição das marcas automóveis e na 15º posto da geral, aparece a BMW, com 72 pontos. A Ferrari (19º), com 71 pontos, e a Porsche (27º), com 70 pontos, são as restantes marcas automóveis que figuram neste ranking.A Microsoft e a Multibanco lideram a tabela geral, tendo atingindo ambas 77 pontos.Para Pedro Tavares, CEO & Partner da OnStrategy "o presente estudo expõe uma análise multidimensional que contempla a relação com os diferentes públicos alvo, a reputação, a qualidade de presença no mercado, os colaboradores e a saúde financeira, em que cada dimensão tem um peso que difere entre indústrias. Contudo, os pesos mais relevantes e também mais penalizadores estão associados às dimensões de Qualidade de Presença no Mercado e Saúde Financeira. São exatamente nestas dimensões que as marcas registam indicadores menos fortes".