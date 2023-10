Mercedes Classe E híbrido 'plug-in' a gasóleo chega em Janeiro; saiba quanto custa

Nem dois meses passaram sobre o anúncio dos preços do Mercedes Classe E para a marca alemã avançar com os valores da versão híbrida plug-in a gasóleo.

Quer a berlina, quer a carrinha E 300 de contam com uma autonomia eléctrica combinada superior a 100 quilómetros.

Em paralelo, a Mercedes também abriu as encomendas para o Classe E All-Terrain nas variante diesel micro-híbrida E 220 d 4MATIC e híbrida plug-in E 300 de 4MATIC.

Sempre electrificadas

A berlina e a respectiva carrinha ganharam elementos da família EQ por dentro e por fora, oferecendo apenas mecânicas electrificadas sem renunciar ao gasóleo.

Com 4,95 metros de comprimento por 1,88 de largura e 1,47 de altura, espaço a bordo não falta, como comprovam os seus 2,96 metros de distância entre eixos.

A capacidade da bagageira chega aos 540 litros no três volumes enquanto na variante Station chega aos 615 litros.

Já o Classe E All-Terrain, recriado a partir da versão Station, ganha pormenores mais robustos para pequenas surtidas fora do alcatrão.

Equipada de série com o sistema de tracção integral 4MATIC, tem mais 46 mm de distância ao solo face à versão convencional, mesmo quando toda carregada.

De origem é igualmente a suspensão pneumática AirMatic e o modo de condução off-road, complementados por outros sistemas para a condução fora de estrada.

Entre eles contam-se o visor off-road e o capô "transparente", combinados com uma câmara a 360 graus.

Através do ecrã central, o condutor pode ver de forma virtual os obstáculos que estão à frente da carrinha e antecipar as consequentes manobras evasivas.

As primeiras unidades do Mercedes Classe E 300 de chegam no início de 2024 ao nosso país, seguindo-se as variantes All-Terrain ao longo do primeiro trimestre.

Versão Potência / Binário Autonomia Preço E 300 de Limousine 313 cv (197 + 129) / 700 Nm até 107 km 75.950 euros E 300 de Station 313 cv (197 + 129) / 700 Nm até 102 km 78.550 euros E 220 d 4MATIC All-Terrain 220 cv (197 + 23) / 440 Nm x x x x x x x 76.900 euros E 300 de 4MATIC All-Terrain 313 cv (197 + 129) / 700 Nm até 102 km 84.800 euros

