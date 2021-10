Pouco mais de dois meses depois da sua apresentação, chega ao mercado nacional o novíssimo Mercedes Classe C All-Terrain no final do ano.





Mercedes Classe C All-Terrain: ''off-road'' já tem preços

Apenas disponível na versão a gasóleo para o nosso país, o modelo para o 'fora de estrada' é proposto a partir dos 62.425 euros já com IVA.

Espírito off-road

O Mercedes Classe C All-Terrain tem todos os atributos que convidam a incursões fora de estrada. As diferenças começam logo pela maior altura ao solo em 40 mm, graças a uma suspensão específica e a rodas de maior diâmetro.

Em opção, são propostos faróis 'todo o terreno' Digital Light em LED, que conferem uma visão mais ampla a velocidades até 50 km/hora.

A nova grelha do motor é marcada pelas lâminas verticais em preto brilhante, cruzadas por uma faixa horizontal cromada.

Os pneus, propostos com laterais mais grossas, estão assentes em jantes de desenho específicos que vão das 17 às 19 polegadas.

A carroçaria recebe protecções adequadas em plástico cinza escuro no painel frontal, assim como nas soleiras laterais e nas cavas das rodas.

O pára-choques traseiro é totalmente em plástico até à parte inferior da porta da bagageira, e as juntas da direcção ganharam maior reforço.

Esses elementos fazem com que o comprimento e a largura do Classe C All-Terrain sejam ligeiramente maiores do que num Classe C Station convencional.

O off-road ganha também tracção integral através do sistema 4MATIC, com o binário a ser distribuído em 55% no eixo traseiro e 45% no dianteiro.

Interior familiar

Sem grandes mudanças em relação ao resto da gama, o interior do Classe C All-Terrain pode ser escolhido nos tons em preto, bege ou numa combinação de preto e castanho.



O espaço para os ocupantes é o mesmo, assim como a capacidade da bagageira. E, como acontece nas outras variantes da gama, o painel de instrumentação e o ecrã táctil multimédia podem ser escolhidos em dois tamanhos.

Todavia, nesta versão, o sistema de infoentretenimento MBUX tem menus específicos como a inclinação e a orientação das rodas.

As coordenadas geográficas onde o carro está localizado fazem parte da oferta, e nem sequer foi esquecida uma bússola para não se perder o Norte.

Aos modos de condução já presentes na gama – Eco, Comfort, Sport e Individual –, o Classe C All-Terrain ganha duas selecções suplementares.



O modo Off Road destina-se à condução em pisos ligeiramente acidentados, enquanto o Off Road+, com controlo de descida DSR, é recomendado para terrenos mais difíceis.

A selecção de cada um dos modos altera a resposta do motor, a mudança da engrenagem, a direcção, o controlo de estabilidade e a tracção às quatro rodas.

Diesel para o mercado nacional

O Mercedes Classe C All-Terrain está equipado como motorizações a gasolina e a gasóleo, com ambas a contarem com uma micro-hibridação de 48 volt.

Para o mercado nacional, apenas chegará nesta fase o bloco turbodiesel de 2.0 litros e quatro cilindros. Uma caixa automática 9G-Tronic de nove relações passa os 200 cv de potência às quatro rodas motrizes.

A esse valor somam-se mais 20 cv em condições específicas de condução, com a activação do EQ Boost proporcionado pelo sistema mild hybrid.

