Mercedes Classe A 180d Business Solutions por 24.990 euros

Umas linhas que aliam o dinamismo e o espírito desportivo na estrada foram as máximas que guiaram a concepção da quarta geração do Classe A, o modelo de maior sucesso da Mercedes no mercado nacional.

Com este "hatchback", a marca germânica quis redefinir o conceito ‘premium’ presente em segmentos superiores, ao oferecer um nível de conforto superior para condutor e ocupantes, aliado a uma elevada qualidade de construção e segurança na condução.

Ao Aquela Máquina coube testar o Mercedes Classe A 180d Business Solutions, uma versão especialmente equipada para o mercado empresarial, apoiado num preço extremamente competitivo em relação aos seus principais rivais.

Em termos estéticos, não há grandes segredos sobre este "hatch" com espírito jovem. O traço desportivo é reforçado por uma dianteira agradavelmente agressiva, que encontra correspondência na sua condução.

A postura mais robusta da traseira transmite a sensação de que está mesmo "agarrado" à estrada, a que as jantes de cinco raios duplos em liga leve de 16 polegadas também não são alheias.

É verdade que não olhámos para este compacto como um carro de família, mas não deixa de merecer atenção a capacidade de 345 litros da bagageira, que pode subir até aos 1185 litros com os bancos traseiros rebatidos.

Já dentro do Classe A, apreciamos a sua desenvoltura dentro da cidade, positiva apesar dos seus 1425 quilos de peso.

Estamos a falar de um carro equipado com o já sobejamente conhecido motor ‘diesel’ de 1461 cc, com os 116 cv de potência e 260 Nm de binário a serem transmitidos ao solo por uma caixa manual de seis velocidades.

Enquanto conduzimos, olhamos com mais atenção para o que nos rodeia dentro do habitáculo sem tirar os olhos da estrada, e os argumentos tecnológicos que sustentam este modelo.

Sem grande esforço, salta de imediato à vista sobre a consola a dominância do MBUX, o sistema de ‘infotenimento’ táctil da Mercedes. Disponível com uma variedade alargada de funções tem na sua fácil operação o seu principal trunfo.





O sistema possui ‘pack’ de integração de telemóvel, assim como o Apple CarPlay e o Android Auto, além do módulo de comunicação Mercedes Me Connect e do sistema de chamada de emergência Mercedes-Benz.

Saídos da cidade, e já com estrada aberta, mas sinuosa, pela frente, sentimos o conforto pragmático que este Classe A 180d oferece, a começar pela maneira como os bancos nos acomodam e a maneira como o volante multifunções em pele desliza pelas nossas mãos.

Sem risco de "balançarmos" no assento quando puxamos um pouco mais pelo motor, sentimos, no entanto, que, para manter a dinâmica de condução, temos de mexer com alguma frequência na caixa de velocidades.

O circuito escolhido, a norte de Lisboa, também a isso obrigava: afinal, estávamos a circular numa estrada nacional com curvas relativamente apertadas e a enfrentar o sobe e desce próprio das colinas que povoam os arredores da capital.

Mesmo assim, o motor do Classe A 180d respondeu sempre de uma forma positiva, mesmo quando em ultrapassagem. Mesmo com um estilo de condução mais forte, os consumos nem por isso se ressentiram em demasia. A marca indica valores combinados a oscilar entre os 4,5 e os 5,2 litros, de acordo com a norma WLTP, e, na verdade, não ficamos muito distantes desses valores

Para o final fica o preço: a versão Business Solutions do Mercedes Classe A 180 d é proposto por 24.990 euros, sendo especialmente dirigido ao mercado empresarial.