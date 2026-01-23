Mercedes-Benz Portugal: Conceição Machado é a nova diretora executiva

Há mudanças na liderança da Mercedes-Benz Portugal: Conceição Machado é a nova directora executiva da subsidiária nacional, juntando ao cargo a direcção geral de marketing, gestão de produto e Dealer Network Iberia.

A responsável agora nomeada passa a reportar directamente a Reiner Hoeps, que se mantém como responsável máximo da Mercedes-Benz Iberia e CEO da Mercedes-Benz Espanha, cargo que ocupa desde 1 de Junho de 2023.

Licenciada em Economia e pós-graduada em Gestão Financeira, Conceição Machado possui uma sólida experiência no sector automóvel e financeiro, com mais de 20 anos de carreira no grupo Mercedes-Benz.

A nomeação é feita num 2026 especialmente significativo, com a insígnia germânica a apresentar uma ofensiva robusta de produto, com vários lançamentos de novos modelos, quando este ano celebra o 140.º aniversário.

