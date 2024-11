Mercedes-Benz lança concurso Nazaré Winter Sessions Awards

Profissionais, amadores e estudantes da arte estão convidados a retratar, a partir desta segunda-feira, as ondas da Praia do Norte ( e respectivos surfistas!) no Nazaré Winter Sessions Awards.

Promovido pela Mercedes-Benz em parceria com a MEO Beachcam, na edição de 2024/25 os concorrentes são desafiados a retratarem a grandiosidade do oceano e a riqueza cultural da vila piscatória

Dividido pelas categorias Onda, Wipeout + Aéreo e Mercedes-Benz + Nazaré, coloca-se o desafio de captar, de forma criativa, a presença da marca alemã na vila, além de explorar o quotidiano e as paisagens da região.

Os trabalhos enviados até 30 de Abril serão sujeitos a votação pública até 15 de Maio para determinar os dez finalistas de cada categoria em vídeo e fotografia, com os resultados finais a serem anunciados a 1 de Julho.

A competição conta com 16.500 euros em prémios monetários a distribuir por cada categoria, em fotografia ou vídeo, com 2.000 euros para vencedor, 500 euros para o segundo classificado, e 250 euros para o terceiro.

Os melhores trabalhos, além dos premiados, serão expostos nos espaços da Mercedes-Benz em Portugal, nomeadamente, no Surfing Lounge na Nazaré, e no Oceanic Lounge em Lisboa.

As obras destacadas poderão ainda integrar o livro Mercedes-Benz Nazaré Winter Sessions Awards 2024/2025, celebrando a temporada de forma permanente.

