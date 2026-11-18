A Mercedes-Benz volta a revolucionar a segurança tecnológica com o lançamento de dois novos sistemas de assistência semi-autónoma à condução.

Mercedes-Benz já deixa conduzir ''sem mãos'' porta a porta

Depois da China, é agora a vez dos condutores Estados Unidos e da Alemanha poderem tirar as mãos do volante na auto-estrada até uns máximos 130 km/hora com o Hands-Free Assist.

A essa solução soma-se a o Proactive Lane Change Assist, que permite o início e a execução automática de mudanças de faixa desde que as condições em redor o permitam.

Já o MB.Drive Assist Pro, que será introduzido nos vários países europeus até ao princípio do Verão, apoia a condução desde o ponto de partida até ao destino, mesmo em ambientes com tráfego urbano intenso.

"Sem mãos" até 130 km/h

O Hands-Free Assist permite a condução "sem mãos" até aos 130 km/hora em auto-estrada, com o sistema a ser capaz de adaptar-se ao tráfego envolvente; o objectivo passa por reduzir a fadiga em viagens longas.

A essa solução soma-se a funcionalidade Proactive Lane Change Assist, sendo capaz de mudar o veículo de faixa e executar a manobra por conta própria sem que o condutor intervenha.

Não se trata duma condução totalmente autónoma, como é bom de perceber, já que o "piloto" está obrigado a retomar o controlo do volante a qualquer momento.

Na Alemanha, estas funcionalidades serão introduzidas até ao final deste ano, com a implementação nos Estados Unidos a ocorrer ao longo de 2027.

Condução porta a porta

O MB.Drive Assist Pro vai muito além das capacidades dos sistemas acima referidos, ao ajudar a condução ao longo de todo o trajecto programado no sistema de navegação, seja em auto-estrada ou na cidade.

Activo com o sistema de navegação em uso, auxilia em manobras como a mudança de faixa, travagem e retoma do andamento em semáforos, rotundas e cruzamentos, saída da auto-estrada e condução em tráfego urbano intenso.

O computador de bordo processa os dados obtidos a partir de dez câmaras, cinco radares e doze sensores ultra-sónicos com uma capacidade de cálculo que pode chegar a 254 biliões de operações por segundo.

O MB.Drive Assist Pro chega à Alemanha e Estados Unidos no primeiro semestre de 2027 em todos modelos equipados com motorizações elétricas, híbridas e a pura combustão.

A Mercedes-Benz irá introduzir gradualmente aquelas funcionalidades nos seus carros desde que estejam pré-configurados para recebê-las por actualizações remotas.

Os modelos compatíveis e os preços de instalação (ou de subscrição) serão anunciados pouco antes do lançamento e cada país.

Texto: P.R.S.

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