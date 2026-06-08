Mercedes-Benz GLE e GLS renovados abrem reservas; todos os preços

Luxo, tecnologia e hibridização marcam a renovação dos GLE e GLS da Mercedes-Benz para mantê-los apetecíveis num mercado cada vez mais concorrencial.
Revelados em Abril, os SUV apontados ao segmento premium equipam agora motores de seis cilindros mais evoluídos e eficientes no desempenho, consumos e emissões poluentes.
Quer o GLE, quer a variante coupé, nas configurações de cinco ou sete lugares, assim como o GLS com espaço para seis ou sete ocupantes, já têm as reservas abertas no nosso país com os preços devidamente definidos.
Comece-se pelo Mercedes-Benz GLE, que passou por uma transformação significativa ao integrar mais de 3.000 componentes novos ou revistos de acordo com o construtor nos 4,92 metros que tem de comprimento.
A grelha e as ópticas redesenhadas são os primeiros detalhes a saltarem à vista no SUV, que comporta igualmente um tejadilho a todo o comprimento do habitáculo assim como o novo sistema Magic Vision Control para manter o pára-brisas limpo.
No campo técnico, soma-se a suspensão pneumática Airmatic, que usa os dados de outros modelos conectados da marca alemã que já percorreram as mesmas vias, para melhor absorver as imperfeições dos pisos.
Em opção está o sistema E-Active Body Control com a capacidade de analisar o asfalto em milissegundos ou até reequilibrar a suspensão caso o veículo fique "preso" se se aventurar fora da estrada.
O interior do SUV é marcado pelo espaço, como confirmam os 3 metros que separam os dois eixos, com os bancos a terem sido redesenhados para maior conforto, estando igualmente disponíveis novas cores e opções de acabamento.
A tecnologia é quase omnipresente, como se percebe nos três visores combinados no MBUX Superscreen, com o sistema de infoentretenimento a ganhar vida própria, através dum avatar, como assistente virtual com inteligência artificial.
Quanto às motorizações, para o nosso país estão previstas duas variantes a gasóleo com tracção integral – GLE 350d 4MATIC e GLE 450d 4MATIC -, sempre alimentadas por um bloco de 3.0 litros e seis cilindros com apoio micro híbrido.
O primeiro exemplo debita 286 cv e 650 Nm, com o segundo a elevar esses valores para 367 cv e 750 Nm, somando-se mais 17 kW (23 cv) e 205 Nm dados pelo motor eléctrico nas acelerações.
A gama dos SUV e SUV coupé completam-se com o híbrido plug-in GLE 450e 4MATIC, apoiado num seis cilindros em linha de 3.0 litros com 326 cv e 540 Nm, aliado a um propulsor a electrões de 135 kW (184 cv) e 480 Nm.
O conjunto debita uns máximos 455 cv, que permite acelerações em 5,6 segundos dos zero aos 100 km/hora, com a bateria, da qual não se conhece a capacidade, a oferecer uns máximos 106 quilómetros de autonomia eléctrica.
No topo do luxo está o Mercedes-Benz GLS, mais elegante e sofisticado do que nunca, como se percebe no logótipo iluminado da marca na grelha ou no capô, e no alerta multimédia quando a borda do passeio ameaça riscar as jantes no estacionamento.
Com opções para seis ou sete lugares nos seus 5,21 metros de comprimento, é dado espaço e conforto suficientes para quem viaja na terceira fila, graças aos 3,14 metros que separam os dois eixos.
O habitáculo assume novos bancos com massagem e vibração para aliviar qualquer tensão nos corpos, enquanto o MBUX Superscreen, com o assistente pessoal baseado em inteligência artificial, a refinar ainda mais a qualidade de condução.
O micro híbrido GLS 450 4MATIC apontado ao nosso mercado equipa um bloco hexacilíndrico de 3.0 litros com 381 cv e 560 Nm, ganhando mais 17 kW (23 cv) e 205 Nm do propulsor eléctrico nas acelerações.
Com o mesmo suporte eletrificado, mas na versão a gasóleo, está o GLS 450d 4MATIC, com o bloco de 3.0 litros a debitar 367 cv e 750 Nm às quatro rodas através duma caixa automática de nove relações, a mesma que equipam todos os outros exemplos.
No menu mantêm-se a suspensão Airmatic de série, sendo opcional o E-Active Body Control, e um pacote completo de apoios à condução, como acontece no GLE, suportado por dez câmaras exteriores, cinco sensores de radar e 12 sensores ultra-sónicos.
|Versão
|Preço
|GLE 350d 4MATIC
|Desde 115.000 euros
|GLE 350d 4MATIC Coupé
|Desde 119.000 euros
|GLE 450d 4MATIC
|Desde 131.500 euros
|GLE 450d 4MATIC Coupé
|Desde 135.500 euros
|GLE 450e 4MATIC
|Desde 104.300 euros
|GLE 450e 4MATIC Coupé
|Desde 106.300 euros
|GLS 450 4MATIC
|Desde 133.400 euros
|GLS 450d 4MATIC
|Desde 150.600 euros
Texto: P.R.S.
Já segue o Aquela Máquina no Instagram?