Mercedes-Benz GLB 100% híbrido define preços e abre reservas

Depois das duas variantes 100% eléctricas, é a vez do novo Mercedes-Benz GLB abrir as reservas no nosso país para os híbridos com tecnologia de 48 volts

Quase nada distingue este SUV do "irmão" alimentado a electrões: mantém-se o visual robusto e o interior premium capaz de transportar cinco ou sete pessoas, e sempre com um foco nas tecnologias embarcadas mais avançadas.

Embora a gama seja constituída por três opções motrizes, para o nosso país apenas são propostas as versões GLB 200 e GLB 220 nesta fase de lançamento.

Ambas suportadas pelo mesmo bloco turbo de 1.5 litro, aliado à caixa automática de dupla embraiagem 8G-eDCT e à bateria de 1,3 kWh, a primeira opção debita 163 cv e 250 Nm, com a segunda a elevar-se aos 190 cv e 300 Nm.

O propulsor eléctrico soma mais 22 kW (30 cv) e 200 Nm nas acelerações para o GLB 200 cumprir os zero aos 100 km/hora em 8,7 segundos, baixando para 7,9 segundos no GLB 220; consumos médios rondam os 5,8 litros /100 km.

As reservas já estão abertas para ambos os híbridos da Mercedes-Benz, com o GLB 200 a começar nos 56.850 euros, e o GLB 220 nos 60.450 euros.

Texto: P.R.S.

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