A Mercedes-Benz prossegue a ritmo acelerado a electrificação de toda a sua gama: o GLA é a mais recente evolução ao seguir os mesmos preceitos tecnológicos dos recentes CLA e GLB.

Mercedes-Benz GLA: mais de 650 km eléctricos para estradista familiar

E a ambição é clara para esta terceira geração: liderar o segmento dos SUV compactos premium em modo micro híbrido ou 100% eléctrico, com esta uma aposto a oferecer uma autonomia alargada que não o restringe apenas à cidade.

Apoiado num visual mais robusto e desportivo, o "pequeno" familiar abre as encomendas esta quinta-feira no nosso país com um preço de partida de 56.100 euros.

Legado mantido…

Em equipa que ganha não se mexe é o lema que norteia um dos campeões de vendas da Mercedes-Benz. Bem dito e melhor feito, o GLA mantém alguns dos princípios de estilo do antecessor mas agora com proporções mais dinâmicas.

O SUV deixou de ser tão compacto ao "esticar-se" até aos 4,57 metros de comprimento mas a postura desportiva está mais afirmada ao ver a carroçaria rebaixada em 20 mm para conseguir uma altura de 1,60 metros.

A agilidade em estradas mais complexas também foi reforçada com o alargamento da via traseira em 61 mm, chegando agora aos 1,62 metros, para uma largura total de 1,87 metros.

Entre os principais pontos estéticos a realçar estão os faróis com o padrão em estrela a tornear uma generosa grelha frontal que pode ser opcionalmente iluminada.

Essa continuidade estilística à frente contrasta com uma traseira fortemente redesenhada, tendo em destaque os farolins mais robustos ligados por uma fina faixa luminosa.

Soma-se ainda uma palete cromática ampliada para pintar a carroçaria, com o conjunto a ganhar o devido destaque com novas jantes em liga leve que variam entre as 18 e as 20 polegadas.

Claro que quem quiser enfatizar ainda mais a personalidade desportiva deste SUV, pode optar por uma versão "assinada" pela AMG com elementos decorativos próprios.

… com mais espaço a bordo

Como se quer num familiar, o GLA dá mais espaço a quem viaja nos bancos traseiros; para tal não é alheio o aumento para 2,79 metros a distância entre eixos, com a bagageira a chegar aos 410 litros de capacidade, a que se somam mais 107 sob o capô.

Definido por materiais e acabamentos de qualidade irrepreensível, o desenho do habitáculo segue a mesma filosofia estética imprimida nos Mercedes-Benz CLA e GLB.

O MBUX Superscreen faz as "honras da casa" ao juntar no visor de 30,25 polegadas os ecrãs de instrumentação e infoentretenimento, sendo opcional o multimédia para o acompanhante.

Operado pelo sistema MB.OS com navegação baseada no Google Maps, permite que o assistente virtual use a inteligência artificial generativa do ChatGPT, Microsoft Bing e Google Gemini para fornecer até as informações mais desnecessárias.

E depois são os inúmeros apoios MB.Drive de última geração com que se podem contar, sejam eles de série ou opcionais, para assistir o condutor nas manobras mais complexas, principalmente em cidade.

Eco, Comfort, Sport e Individual são os modos de condução disponíveis, com a versão 4MATIC de tracção às quatro rodas a somar o modo Terrain para conduzir fora do asfalto, contando para tal com o suporte opcional do "capô transparente".

Três "eléctricos" à partida

A primeira fase do novo Mercedes-Benz GLA comporta três variantes 100% eléctricas com arquitectura de 800 volts, ficando para o início do próximo ano o lançamento de duas opções micro híbridas com tecnologia de 48 volts.

O GLA 200 recebe um motor de 165 kW (224 cv) e 335 Nm combinado com uma bateria LFP de 58 kWh para 447 quilómetros de autonomia; como nas duas versões seguintes, comporta uma transmissão de duas relações para reduzir os consumos.

Já o GLA 250+ evolui para 200 kW (272 cv) e 335 Nm, e o GLA 350 4MATIC, com dois motores para a tracção integral, atinge uns vibrantes 260 kW (354 cv) e 515 Nm, capaz de levá-lo dos zero aos 100 km/hora nuns rápidos 5,4 segundos.

A bateria NMC de 85 kWh que alimenta estas duas versões assume, respectivamente, distâncias combinadas até 654 e até 643 quilómetros; os recarregamentos fazem-se a 320 kW DC, baixando para 200 kW DC na versão que dá entrada à gama.

Para 2027 espera-se uma nova variante baseada no GLA 250+ mas equipada com uma bateria de 71 kWh, ficando por saber a respectiva autonomia.

Em todos os casos, o carregador de bordo de 11 kW AC pode ser actualizado para 22 kW AC como opcional, o mesmo acontecendo com o conversor de 400 volts para aceder a carregadores com potências mais baixas.

Micro híbridos só em 2027

Três variantes micro híbridas, com tracções dianteira e integral, irão complementar a gama eléctrica no próximo ano, apoiadas num novo bloco turbo de 1.5 litros que poderá debitar 163 e 190 cv.

A ele estará aliado um motor eléctrico de 22 kW (30 cv), integrado diretamente na nova caixa de velocidades electrificada de dupla embraiagem com oito relações, e uma bateria de 1,3 kWh.

Com as reservas abertas nesta quinta-feira, o Mercedes-Benz GLA 250+ tem um preço de partida de 56.100 euros, com o GLA 350 4MATIC a começar nos 60.650 euros; por saber fica o valor do GLA 200 que dá entrada à gama.

Texto: P.R.S.

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