A tão aguardada versão 100% eléctrica do Classe G da Mercedes-Benz foi finalmente revelado em simultâneo em Pequim e Los Angeles.





Mercedes-Benz G580: um ''eléctrico'' de 3.000 kg para o 'off-road' de luxo

Primeira novidade: o monolítico "todo o terreno" largou a sigla EQG que o protótipo comportava em 2021, para ganhar a designação G580 com tecnologia EQ.

Super potente, recheado de tecnologia e pesado, muito pesado mesmo, mantém alguns dos atributos que fizeram das variantes puramente térmicas um sucesso fora do alcatrão.

Estilo inconfundível

A motorização pode ser 100% eléctrica mas a Mercedes-Benz conseguiu manter neste G580 o estilo e a arquitectura característica que fizeram o sucesso do Classe G.

Por fora, o off-road é reconhecível pela grelha perfurada com quatro fendas horizontais, pintada na cor da carroçaria ou lacada a preto com uma moldura luminosa.

O capô ligeiramente levantado e o acabamento do pilar do pára-brisas também foram modificados em conformidade para ganhar melhor aerodinâmica.

Esse objectivo é reforçado pelo desenho das jantes de 18 polegadas em preto, assim como pelo pequeno spoiler na parte frontal do tejadilho, bem como as entradas de ar nos guarda-lamas traseiros.



Atrás é possível manter o resguardo tradicional da roda sobresselente ou optar por uma caixa para guardar os cabos de carregamento, entre outros acessórios.

A decoração do habitáculo é em tudo idêntica à do "irmão" térmico recém-reestilizado, com o posto de condução a ser definido pelo painel duplo para a instrumentação e o multimédia com o sistema MBUX.

Há ainda a possibilidade de quem viaja atrás ter os seus próprios ecrãs com 11,6 polegadas para navegar na internet.

O volume do porta-bagagens, no entanto, perdeu 85 litros para ficar-se pelos 454 litros sem rebater os bancos traseiros.

Bateria XXL para cortar ansiedade

E como é que este G580 consegue manter-se como referência fora do alcatrão? Nada melhor do que montar quatro motores eléctricos com controlo individualizado para outras tantas rodas.



Cada um com 108 kW (147 cv), a potência combinada chega aos 432 kW (587 cv) mas são os 1.164 Nm de binário que realmente impressionam.

Se a velocidade máxima está limitada a 180 km/hora, bastam-lhe 4,7 segundos para cumprir os zero aos 100 km/hora neste off-roader de 3.085 quilos; quase é preciso uma carta de condução para "pesados"!

Novidade é ter dispensado os diferenciais mecânicos autoblocantes para ganhar um bloqueador "virtual" mais eficaz, com cada roda a receber o binário de que precisa segundo as condições de aderência.

A cortar a ansiedade eléctrica está uma bateria XXL com 116 kWh para uma autonomia a bater nos 473 quilómetros, face a um consumo médio que oscila entre os 27,7 e os 30,3 kWh/100 km.

E bastam 32 minutos para carregá-la de 20 a 80% num posto rápido de 200 kW, demorando quase 12 horas para atingir a capacidade máxima num carregador de corrente alternada a 11 kW.



Terra ou alcatrão?

O Mercedes-Benz G580 permanece fiel ao chassis em escada, com suspensão dianteira independente com braços duplos, e eixo traseiro rígido, com os amortecedores adaptativos "retirados" do G térmico.

Foi igualmente reforçado com uma "caixa" resistente à torção e uma placa inferior anti-choque em fibra de carbono, para acomodar a enorme bateria de 116 kWh composta por 216 células de iões de lítio

São três os modos genéricos de condução para o asfalto – Comfort, Sport e Individual – e outros dois para o off-road – Trail e Rock –, seleccionados a partir do controlo Electric Dynamic Select.

Interessantes são duas soluções para fora do alcatrão, com o G-Steering a reduzir o raio de viragem ao rodar sobre a roda traseira interior.

A função G-Turn permite girar até duas voltas no eixo vertical, como se tivesse "lagartas", com as rodas á direita e à esquerda a rodarem em direcções opostas.



Além do redutor, que é essencial para activar estas duas funções, há também um sistema automático de baixa velocidade com duas relações fixas e uma variável.

Este modo Off-Road Crawl permite ao G580 avançar em terrenos difíceis sem a intervenção do condutor, "libertando-o" para concentrar-se na condução.

Exclusividade vê-se no preço

Com um distância ao solo de 250 mm, pode atravessar cursos de água a vau desde que não ultrapassem os 850 mm de profundidade.

De série é o denominado "capô transparente", que exibe virtualmente no ecrã multimédia os obstáculos que estão imediatamente à frente do SUV mas fora do olhar do condutor.



Obstáculos mais difíceis também são transponíveis graças a um ângulo de ataque de 32 graus e um ângulo de saída de 30,7 graus, com o ângulo ventral a chegar aos 20,3 graus.

Ainda sem preços definidos nem data de chegada ao nosso país, o novo Mercedes-Benz G580 é proposto na Alemanha a partir dos 142.622 euros.

A série limitada Edition One, com recursos tecnológicos e elementos estéticos exclusivos, dá o tiro de partida para o lançamento do SUV, com um preço de arranque de 192.524 euros.

