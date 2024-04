Mercedes-Benz EQS actualiza-se para ir mais longe… e recupera estrela no capô!

A haste com o símbolo da Mercedes-Benz sobre o capô é a "principal" actualização do reestilizado EQS que irá ser um dos destaques da insígnia alemã no salão automóvel de Pequim a 25 de Abril.

A revitalização deste navio almirante não se fica por aqui, como está bem patente na grelha redesenhada e nos detalhes cromados, a lembrar os carros com motores térmicos da marca germânica,

A vida a bordo também está mais luxuosa, principalmente para quem viaja atrás, ao beneficiar de bancos independentes com estofos mais almofadados nos encostos.

O EQS ganha ainda mais equipamento de série, como é exemplo o painel Hyperscreen com o sistema de infoentretenimento MBUX e a bomba de calor para aquecimento interior ou pré-condicionar a bateria.

Mais de 800 km entre cargas

A autonomia entre carregamentos continua a ser um busílis para uma implementação mais reforçada da electromobilidade.

A Mercedes-Benz tenta "resolver" esse dilema ao substituir a anterior bateria de 108,4 kWh por uma de 118 kWh, mantendo os 265 kW (360 cv) e 800 Nm originais.

Se na versão EQS 450 4Matic essa solução permite circular 799 quilómetros, o EQS 450 4Matic+ alarga essa distância para os 822 quilómetros.

A potência máxima de carregamento da bateria mantém-se nos 200 kW em corrente contínua, bastando-lhe meia hora para carregar de dez a 80%, e nos 22 kW em corrente alternada.



Também foram introduzidas melhorias técnicas nos sistemas de travagem e de regeneração para melhor recuperar a energia "perdida" nas acelerações.

Outra solução tecnológica de apoio à condução está no sistema de mudança automática de faixa que faz parte da assistência activa Distronic para a manutenção de distância do veículo à sua frente.

Apenas para auto-estradas a velocidades de 80 a 140 km/hora, o condutor nem precisa de accionar os "piscas" embora precise de monitorizar a manobra para intervir caso seja necessário.

Manufaktur Selection mais exclusivo

As novidades para o EQS são reforçadas com a versão especial Manufaktur Selection nos tons Opal White ou Night Black, e sempre com o visual exterior AMG de que fazem parte as jantes de 21 polegadas.

A bordo pode contar com o pacote Rear Comfort Package Plus, com bancos Executive e ar condicionado atrás, estofos em pele Nappa em branco ou cinzento com pespontos contrastantes, entre outros detalhes.

As encomendas para o renovado Mercedes-Benz EQS abrem a 25 de Abril, coincidindo com a abertura das portas ao público do salão automóvel de Pequim.



Apesar destas evoluções, a marca alemã assegura que não serão alterados os preços-base para qualquer uma das versões.

Classe G eléctrico em estreia

A presença da Mercedes-Benz na exposição automóvel na capital chinesa não se fica pela apresentação do seu topo de gama.

O evento foi o espaço escolhido para estrear, a nível mundial, o novo AMG GT 63 S E Performance e, principalmente, o inédito Classe G 100% eléctrico na versão G 580.

O já conhecido Concept CLA apresenta a futura plataforma Mercedes Modular Architecture, assim como o sistema MB.OS, numa visão aproximada ao modelo de produção da futura gama de "eléctricos".

Irão ocorrer ainda outras estreias dentro da família Mercedes Maybach, assim como na gama do Mercedes-Benz Classe E.

