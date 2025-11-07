Mercedes-Benz CLA micro híbrido a chegar: os detalhes… e os preços!

Lançado que está o Mercedes-Benz CLA 100% eléctrico como berlina e shooting brake, é agora a vez de ser revelada a variante micro híbrida a gasolina com tecnologia de 48 volts.

Já com preços definidos e reservas abertas para o nosso país, sob o capô do CLA 180 "esconde-se" um bloco turboalimentado tetracilíndrico de 1.5 litros com 136 cv e 200 Nm, que no CLA 220 sobe para 190 cv e 300 Nm.

A ele está associado um propulsor eléctrico de 22 kW (30 cv) e 200 Nm integrado na transmissão automática de dupla embraiagem com oito relações.

Apoiados por uma pequena bateria de 1,3 kWh, o CLA 180 assume uns combinados 156 cv e 280 Nm, com o CLA 220 a elevar-se aos 211 cv e 380 Nm.

Nas acelerações, pode contar-se com uma "demora" de 8,8 segundos para cumprir os zero aos 100 km/hora no primeiro exemplo, com o segundo a baixar esse tempo para os 7,2 segundos.

Os consumos combinados são quase equivalentes, oscilando entre os cinco e os 5,5 litros/100 km na versão mais potente, e os 4,9 a 5,4 litros na menos poderosa.

Diferenças mínimas

Só quase à lupa se conseguem perceber as diferenças entre o CLA micro híbrido em relação à versão 100% eléctrica… mas elas existem!

A principal está mesmo na grelha frontal decorada com a estrela cromada da insígnia alemã ao centro, enquadrada por uma faixa luminosa LED a ligar as ópticas, sem esquecer a moldura iluminada.

A bordo, essa diferenciação é ainda mais esbatida, o que significa que mantém o novo sistema operativo MB.OS e a quarta geração do MBUX.

O Superscreen também está presente nos acabamentos mais elevados, a combinar a instrumentação de 10,25 polegadas e o ecrã de infoentretenimento de 14, mais o visor de 14 polegadas para o acompanhante.

É também o primeiro infoentretenimento automóvel a integrar inteligência artificial da Microsoft e da Google, combinando vários agentes IA num único sistema.

Personalizações a gosto

Várias opções para melhor personalizar o modelo estão disponíveis apoiados nas linhas AMG, Pack Night e AMG Plus.

Por fora, a linha AMG comporta jantes em liga leve de 18 polegadas, pára-choques dianteiro AMG com divisor cromado e asa traseira.

O habitáculo é decorado com detalhes desportivos, como o volante em pele com aro achatado, bancos forrados em Artico e Microcut preto, pespontos contrastantes a vermelho nos painéis das portas, e pedais em aço inoxidável.

A linha AMG Plus acrescente elementos estéticos do programa AMG Performance, como o divisor em preto brilhante, soleiras das portas iluminadas em preto brilhante, e jantes em liga leve exclusivas de 19 polegadas.

Os cintos de segurança Manufaktur em vermelho completam esta linha, com o Pack Night a comportar detalhes em preto brilhante nos pára-choques, soleiras laterais, linhas de cintura e capas dos retrovisores laterais exteriores.

O mesmo pacote soma ainda vidros traseiros escurecidos, sem esquecer as jantes em liga leve AMG Plus de 18 polegadas.

Há mais três pacotes específicos com suplementos digitais – Advanced Plus, Premium e Premium Plus – a somar ao equipamento de série.

A berlina Mercedes-Benz CLA 180 é proposta a partir de 48.150 euros, com a versão CLA 220 a arrancar nos 51.200 euros, ficando para mais tarde os preços da shooting brake com as mesmas motorizações.

