 Pesquisa
Novos Modelos

Mercedes-Benz CLA micro híbrido a chegar: os detalhes… e os preços!

14:25 - 07-11-2025
 
 
Mercedes-Benz CLA micro híbrido a chegar: os detalhes… e os preços!Mercedes-Benz CLA micro híbrido a chegar: os detalhes… e os preços!Mercedes-Benz CLA micro híbrido a chegar: os detalhes… e os preços!Mercedes-Benz CLA micro híbrido a chegar: os detalhes… e os preços!
Mercedes-Benz CLA micro híbrido a chegar: os detalhes… e os preços!Mercedes-Benz CLA micro híbrido a chegar: os detalhes… e os preços!Mercedes-Benz CLA micro híbrido a chegar: os detalhes… e os preços!Mercedes-Benz CLA micro híbrido a chegar: os detalhes… e os preços!

Lançado que está o Mercedes-Benz CLA 100% eléctrico como berlina e shooting brake, é agora a vez de ser revelada a variante micro híbrida a gasolina com tecnologia de 48 volts.

Já com preços definidos e reservas abertas para o nosso país, sob o capô do CLA 180 "esconde-se" um bloco turboalimentado tetracilíndrico de 1.5 litros com 136 cv e 200 Nm, que no CLA 220 sobe para 190 cv e 300 Nm.

A ele está associado um propulsor eléctrico de 22 kW (30 cv) e 200 Nm integrado na transmissão automática de dupla embraiagem com oito relações.

Apoiados por uma pequena bateria de 1,3 kWh, o CLA 180 assume uns combinados 156 cv e 280 Nm, com o CLA 220 a elevar-se aos 211 cv e 380 Nm.

Nas acelerações, pode contar-se com uma "demora" de 8,8 segundos para cumprir os zero aos 100 km/hora no primeiro exemplo, com o segundo a baixar esse tempo para os 7,2 segundos.

Os consumos combinados são quase equivalentes, oscilando entre os cinco e os 5,5 litros/100 km na versão mais potente, e os 4,9 a 5,4 litros na menos poderosa.

Diferenças mínimas

Só quase à lupa se conseguem perceber as diferenças entre o CLA micro híbrido em relação à versão 100% eléctrica… mas elas existem!

A principal está mesmo na grelha frontal decorada com a estrela cromada da insígnia alemã ao centro, enquadrada por uma faixa luminosa LED a ligar as ópticas, sem esquecer a moldura iluminada.

A bordo, essa diferenciação é ainda mais esbatida, o que significa que mantém o novo sistema operativo MB.OS e a quarta geração do MBUX.

O Superscreen também está presente nos acabamentos mais elevados, a combinar a instrumentação de 10,25 polegadas e o ecrã de infoentretenimento de 14, mais o visor de 14 polegadas para o acompanhante.

É também o primeiro infoentretenimento automóvel a integrar inteligência artificial da Microsoft e da Google, combinando vários agentes IA num único sistema.

Personalizações a gosto

Várias opções para melhor personalizar o modelo estão disponíveis apoiados nas linhas AMG, Pack Night e AMG Plus.

Por fora, a linha AMG comporta jantes em liga leve de 18 polegadas, pára-choques dianteiro AMG com divisor cromado e asa traseira.

O habitáculo é decorado com detalhes desportivos, como o volante em pele com aro achatado, bancos forrados em Artico e Microcut preto, pespontos contrastantes a vermelho nos painéis das portas, e pedais em aço inoxidável.

A linha AMG Plus acrescente elementos estéticos do programa AMG Performance, como o divisor em preto brilhante, soleiras das portas iluminadas em preto brilhante, e jantes em liga leve exclusivas de 19 polegadas.

Os cintos de segurança Manufaktur em vermelho completam esta linha, com o Pack Night a comportar detalhes em preto brilhante nos pára-choques, soleiras laterais, linhas de cintura e capas dos retrovisores laterais exteriores.

O mesmo pacote soma ainda vidros traseiros escurecidos, sem esquecer as jantes em liga leve AMG Plus de 18 polegadas.

Há mais três pacotes específicos com suplementos digitais – Advanced Plus, Premium e Premium Plus – a somar ao equipamento de série.

A berlina Mercedes-Benz CLA 180 é proposta a partir de 48.150 euros, com a versão CLA 220 a arrancar nos 51.200 euros, ficando para mais tarde os preços da shooting brake com as mesmas motorizações.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

Mercedes-BenzMercedes-Benz CLAhíbridoeléctrico
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

Não é barato: Volkswagen abre reservas para Golf GTI Edition 50

Não é barato: Volkswagen abre reservas para Golf GTI Edition 50

Renault Twingo eléctrico recupera genes do original por 20 mil euros

Renault Twingo eléctrico recupera genes do original por 20 mil euros

Renault Twingo eléctrico recupera genes do original por 20 mil euros

Renault Twingo eléctrico recupera genes do original por 20 mil euros

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.