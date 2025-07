Quatro meses após a estreia do "eléctrico" Mercedes-Benz CLA com tecnologia EQ na forma de berlina, é agora a vez da variante Shooting Brake merecer o devido destaque.

Mercedes-Benz CLA já é Shooting Brake; 761 km eléctricos em família!

Mais prática do que nunca, esta terceira geração distingue-se pelo espaço a bordo e pelo volume da bagageira, como familiar que se assumiu desde o primeiro momento, sem esquecer os mais de 760 quilómetros eléctricos que tem de autonomia.

A chegada aos concessionários nacionais deverá acontecer no primeiro trimestre do próximo ano mas até lá deverão ser conhecidos os preços das duas propostas que compõem a gama nesta primeira fase de lançamento.

Visual diferenciado

A Mercedes-Benz CLA Shooting Brake assume quase as mesmas dimensões da berlina, patentes nos seus 4,72 metros de comprimento por 1,86 de largura e 1,47 de altura, apenas um milímetro mais alta do que na versão de quatro portas.

Sem surpresa, o visual é bem diferente do coupé como se percebe na linha mais alongada do tejadilho, a terminar numa traseira mais erecta para conseguir um porta-bagagens mais generoso com os seus 455 litros, ou 1.290 com os bancos traseiros rebatidos.

Mesmo assim, a capacidade é bem menor do que os 485 litros da antecessora devido à montagem da bateria mas a boa notícia é que, sob o capô, oferece mais 101 litros, mesmo na variante com tracção integral.

Dimensões à parte, elogiam-se as linhas fluidas desta proposta, exactamente iguais às da berlina até ao pilar B, para depois a carroçaria alongar-se gradualmente até à porta da bagageira ligeiramente inclinada.

Como já é habitual em todos os "eléctricos" da marca, uma faixa de luz atravessa a traseira para unir os farolins, estreitando-se sobre o logótipo como acontece à frente.

Vista de perfil destacam-se os puxadores rectrácteis das portas e os retrovisores laterais perfilados, sem esquecer as jantes de 17 a 19 polegadas a realçarem o conjunto.

Tejadilho estrelado

O interior mantém a mesma configuração da berlina mas, face à anterior geração, as melhorias de espaço são óbvias para quem viaja atrás nos 2,79 metros que separam os dois eixos, reforçada pela qualidade dos materiais e dos acabamentos.

A luminosidade a bordo é assegurada por um grande tecto panorâmico opacificante, composto por um vidro laminado com isolamento térmico e um revestimento reflector de raios infravermelhos de baixa emissividade para optimizar a temperatura no habitáculo.

A extravagância desta solução opcional é assegurada pelas 158 (!) estrelas integradas na superfície envidraçada, que podem ser iluminadas na cor selecionada, independentemente da iluminação ambiente.

Também não há novidade no posto de condução, que pode ser "decorado" com os MBUX Superscreen composto pelo painel de instrumentação de 10,25 polegadas e o ecrã de infoentretenimento de 14, mais o visor de 14 polegadas para o acompanhante.

A nova geração do MBUX é também o primeiro infoentretenimento automóvel a integrar inteligência artificial da Microsoft e da Google, combinando vários agentes IA num único sistema.

Larga autonomia

Nesta primeira fase de lançamento, a Mercedes-Benz CLA Shooting Brake estará apenas disponível em duas versões 100% eléctricas, sendo protagonista a transmissão de duas velocidades no eixo traseiro para racionalizar o consumo a alta velocidade.

A CLA 250+ com tecnologia EQ equipa um propulsor traseiro de 200 kW (272 cv) e 335 Nm para acelerar dos zero aos 100 km/hora em 6,8 segundos dos zero aos 100 km/hora para uma velocidade de ponta de 210 km/hora.

Com os dois motores a assegurarem a tracção integral, a CLA 350 4MATIC reduz o tempo para cinco segundos, graças aos 260 kW (354 cv) e 515 Nm que debitam, mantendo-se a mesma velocidade máxima.

A apoiar ambas as propostas está a bateria NMC de 85 kWh para uma autonomia até 761 quilómetros no primeiro caso, baixando para 730 no segundo.

O consumo médio fixa-se entre os 12,7 e 15,7 kWh/100 km, confirmando a filosofia "veículo de um litro" para a era eléctrica definido pelo protótipo Vision EQXX.

Notável são igualmente as potências de carregamento e os tempos de espera mais reduzidos para carregar a bateria graças à arquitectura eléctrica de 800 volts da plataforma MMA.

Significa assim que bastam 22 minutos para carregar dez a 80% da capacidade da bateria a 320 kW, podendo recuperar até 310 quilómetros suplementares em dez minutos, segundo a Mercedes-Benz, sem esquecer a recarga até 22 kW em corrente alternada.

Em termos de conforto, equipamentos de segurança e auxiliares à condução, a carrinha está repleta de funcionalidades para apoiar a condução semi-autónoma, como já acontece com a berlina.

A Mercedes-Benz CLA Shootin Brake chega aos concessionários nacionais no primeiro trimestre de 2026, seguindo-se no mesmo ano uma versão híbrida com tecnologia de 48 volts.

