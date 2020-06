Mercedes-Benz CLA híbridos plug-in chegam a Portugal. Saiba os preços!

Apresentadas há uns meses, as versões híbridas plug-in dos Mercedes-Benz CLA Coupé e CLA Shooting Brake acabam de "aterrar" em Portugal.

Disponíveis nas versões CLA 250 e Coupé e CLA 250 e Shooting Brake, estas variantes híbridas combinam um motor 1.33 litros de quatro cilindros, com 160 cv e 250 Nm, e um motor eléctrico com 75 kW, o equivalente a 102 cv, e 300 Nm, alimentado por uma bateria de iões de lítio com 15,6 kWh de capacidade.

O resultado é uma potência combinada de 218 cv e 450 Nm e uma autonomia eléctrica sempre superior a 50 quilómetros: entre 60 a 69 km para a versão Coupé e entre 58 a 68 km para a variante Shooting Brake.

A entregas das primeiras unidades no nosso só país estão previstas para o final deste ano, mas os preços já são conhecidos. O Mercedes-Benz CLA 250 e Coupé arranca nos 48.950 euros e a Mercedes-Benz CLA 250 e Shooting Brake começa nos 50.400 euros.