Mercedes-AMG SL63 S E Performance: 816 cv selvagens com um toque de elegância

Qual será a sensação de acelerar dos zero aos 100 km/hora de cabelos ao vento em menos de três de segundos?

A menos que use uma peruca deverá ser um gozo sublime ao volante deste SL63 S E Performance de 816 cv concebido pela AMG.

Este híbrido plug-in de cortar o fôlego é já o descapotável mais rápido de sempre da divisão desportiva da Mercedes.

Se dúvidas houver, basta atentar nos 317 km/hora de velocidade máxima, e apenas 2,9 segundos para cumprir os zero aos 100 km/hora.

E, no entanto, quase nada por fora alerta os mais distraídos para este rendimento superlativo face às outras variantes SL.

As diferenças estão na pequena porta traseira que dá acesso à ficha de carregamento, e no nome da variante destacado a vermelho na lateral.

Os escapes duplos trapezoidais a saírem de um difusor discreto e o emblema E Performance nos guarda-lamas dianteiros dão o toque final.

A relevar o descaptável 2+2 estão ainda as novas jantes AMG de 20 polegadas, que podem passar a 21 no eixo traseiro.

Colado ao alcatrão

Sob o capô esconde-se o conhecido V8 biturbo de 4.0 litros de 612 cv e 850 Nm, agora associado a um motor eléctrico de 204 cv e 320 Nm.



Montado no eixo traseiro, possui diferencial mecânico de deslizamento limitado e uma transmissão própria de duas relações.

Com 816 cv e 1.420 Nm combinados, ao sistema motriz está associado uma caixa automática de nove relações e a tracção integral 4Matic+.

A apoiar o condutor estão oito modos de condução que adaptam a resposta do motor e da transmissão, assim como a direcção, suspensão e som do escape.

Os modos Electric, Battery Hold, Comfort, Smoothness, Sport, Sport+, Race e Individual podem ser seleccionados no ecrã multimédia ou no próprio volante.

O poder de travagem é assegurado por travões carbono-cerâmicos com discos de 420 mm à frente e 380 mm atrás.

Graças às rodas traseiras direccionais, espera-se uma desenvoltura assinalável na estrada, também à conta do sistema Active Ride Control da AMG.



Não será fácil, no entanto, num descapotável que pesa cerca de duas toneladas, embora disponha de vários elementos aerodinâmicos activos.

À frente está um divisor em fibra de carbono que desce 40 mm a partir dos 80 km/hora.

A asa traseira pode adoptar cinco posições de forma automática, dependendo da velocidade e das acelerações longitudinal e lateral.

Recuperações máximas

Não será um híbrido plug-in apenas de nome mas a bateria de 6,1 kWh com tecnologia de 400 volts pouco ajudará a circular em modo 100% eléctrico.

Com apenas 13 quilómetros de autonomia, na verdade este elemento centra-se mais na optimização do sistema motriz com taxas de carga e descarga elevadas.



A bateria, recarregável a 3,7 kWh em AC, oferece uma potência sustentada de 95 cv ao motor eléctrico, e um "pico" de 204 cv durante dez segundos.

Para manter a temperatura em redor dos ideais 45º C, o arrefecimento das 560 células é feito por um líquido refrigerante distribuído por uma bomba eléctrica.

Esta regulação térmica mantém-se, mesmo quando activada a recuperação máxima de energia até 100 kW, dos quatro modos que possui.

Desconhece-se o preço do Mercedes-AMG SL63 S E Performance no nosso país mas deverá ser bem superior aos 251.500 euros do AMG SL 63 4MATIC+.

