Mercedes-AMG SL 63 ganha série especial Manufaktur Golden Coast

Sem ideias para tirar o melhor partido deste Verão de cabelos ao vento? Pois a Mercedes-Benz tem a solução ideal para dominar a estrada de capota aberta.

Está já na estrada a edição exclusiva Manufaktur Golden Coast do Mercedes-AMG SL 63 4Matic+, numa série limitada a 100 exemplares.

A pintura Manufaktur Kalahari Gold Magno é um dos principais destaques deste roadster muito especial, contrastada pelas jantes forjadas AMG de 21 polegadas com acabamento em preto baço.

Os aros e os tampões dos cubos das rodas com dez raios duplos são pintados na mesma cor da carroçaria, com as pinças de travão pretas com o logótipo AMG branco a realçar ainda mais o conjunto.

Sendo uma série muito limitada, este Mercedes-AMG SL 63 ganha de série os pacotes Night AMG, Night AMG II e AMG Aerodynamic.

Os detalhes em preto brilhante estão presentes no divisor frontal e na parte inferior do pára-choques dianteiro, assim como nas molduras dos retrovisores laterais e nas embaladeiras.

A contrastar com o negro brilhante nos frisos do pára-choques traseiro, está o cromado preto nas ponteiras de escape, nas aletas da grelha do radiador, na insígnia do modelo e na estrela da Mercedes atrás.

O pacote AMG Aerodynamic inclui rebordos adicionais em preto brilhante nos guarda-lamas, entradas e saídas de ar dos pára-choques, e difusor.



Potência brilhante

O contraste a bordo é dada pela pele Nappa que reveste os bancos e o volante AMG Performance de série com pespontos dourados.

O revestimento do encosto dos bancos dianteiros também é pintado na mesma cor exterior, com o toque final a ser dado pela insígnia Manufaktur Golden Coast na consola central.

A alimentar este roadster de sonho está um V8 biturbo com 585 cv e 800 Nm, números mais do que suficientes para dispará-lo em 3,6 segundos dos zero aos 100 km/hora.

A passar a potência e o binário às quatro rodas direccionais, para chegar aos 315 km/hora, está uma caixa automática AMG SpeedShift MCT 9G de nove relações.



Como em outros modelos da AMG, dispõe de vários modos de condução que alteram o desempenho do motor, direcção, transmissão e suspensão.

Smooth, Comfort, Sport, Sport+, Race e Individual são os seis modos disponíveis, com influência directa no som do escape e nas ajudas electrónicas.

Sem preços definidos para o nosso país, o valor deverá ser bem superior aos 258.800 euros a que é proposto o Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ em que esta edição especial se baseia.

