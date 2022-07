Mercedes-AMG One já acelera em Hockenheim

Depois de muitos adiamentos, é já uma realidade o Mercedes-AMG One mas como é que se comporta o hiper híbrido plug-in com o motor V6 de um Fórmula 1 no circuito de Hockenheim?

De uma forma fantástica, como comprova o curto vídeo divulgado pelo portal polaco AutoGen no Youtube, embora não mostre a volta completa à pista alemã.

Significa isso que não há tempos sobre cada volta, sabendo-se apenas que o bólide foi conduzido por Maro Engel, campeão em 2018 da Blancpain GT Series Endurance Cup.

Mesmo assim, é possível perceber quão rápido é nas curvas este "animal" alimentado por um V6 turbo de 1.6 litros, com a combinação dos quatro motores eléctricos a dar-lhe mais de 1.060 cv.

Os 574 cv debitados pelo motor de combustão são passados às rodas traseiras através de uma nova caixa automática de sete relações com diferencial autoblocante.

A tracção dianteira é assegurada por um motor eléctrico montados em cada roda, a que se soma mais um na cambota e outro no turbocompressor.

Os zero aos 100 km/hora são cumpridos em apenas 2,9 segundos, com a velocidade máxima a ser limitada por via electrónica nos 352 km/hora.

