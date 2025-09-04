A Mercedes-AMG Motorsport voltou a abrir o seu portefólio para albergar mais uma obra de arte: nada mais, nada menos do que o estrondoso GT2 Edition W16.

Mercedes-AMG GT2 Edition W16 inspira-se na Fórmula 1 para os 'track days'

Tendo como base o Mercedes-AMG GT2 revelado no final de 2022, o novo super desportivo combina as características fundamentais do antecessor com referências técnicas e estilísticas ao actual Mercedes-AMG F1 W16 E Performance.

A divisão desportiva sublinha a "excelente relação peso-potência" e a acção de novos componentes aerodinâmicos como as lamelas activas acima das rodas dianteiras, a função Push2Pass e o sistema de redução de arrasto (DRS) integrado.

Uma certeza é que todas estas evoluções fazem do GT2 Edition W16 o carro de competição da Mercedes-AMG mais potente da sua linha, para uma velocidade de ponta superior a 320 km/hora.

Mecânica apurada

Esta edição tem todos os ingredientes para o confirmar, como "explicam" os 829 cv e mais de 1.000 Nm debitados pelo V8 biturbo de 4.0 litros, bem "acompanhados" da função Push2Pass para ultrapassagens radicais em pura aceleração.

Graças à sua construção com materiais ligeiros mas de alta resistência, o GT2 Edition W16 pesa apenas 1.430 quilos, o que lhe permite apresentar uma relação de peso-potência em redor dos 1,7 kg/cv.

Potência e binários são passados às rodas traseiras através duma caixa sequencial de seis velocidades, mas com as relações de transmissão devidamente alteradas para o mundo da competição.

A suspensão conta com amortecedores desportivos reguláveis de quatro vias, enquanto as barras estabilizadoras nos dois eixos podem ser ajustadas em quatro níveis.

Para além dos vários apêndices aerodinâmicos, ressaltam as novas jantes em magnésio com 18 polegadas, os discos de travão de 390 mm à frente e 355 mm atrás, o sistema ABS de competição e o controlo de tracção multiajustável.

Os recursos de segurança incluem a célula de segurança em fibra de carbono unida ao chassis, cinto de segurança com cinco pontos de aperto, sistema de extinção de incêndio, depósito de segurança e escotilha de emergência.

Interior radical

A acompanhar todo este poder está uma decoração exclusiva, em estreita ligação com o visual do W16 com que a Mercedes-AMG Petronas concorre na Fórmula 1.

A exclusividade prossegue a bordo num ambiente realçada pelas superfícies em fibra de carbono fosca, com o banco, as portas e a consola central a exibirem detalhes na cor Petronas.

O volante Cube Controls também foi redesenhado e as suas funcionalidades melhor afinadas, com a placa 1 de 30 a assegurar a exclusividade do super carro.

Pena é que o Mercedes-AMG GT2 Edition W16 não esteja homologado para circular na via pública, e muito menos para a competição automóvel, o que lhe permitiu estabelecer novos padrões de desempenho e de emoções para os track days.

E depois é o preço milionário a que é proposto: uns opíparos 679 mil euros antes de impostos, a exigirem a entrega de cada exemplar num ambiente de pompa e circunstância com os pilotos e técnicos da Mercedes-AMG Petronas F1 Team.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?